Word/Writer: Druckschacht in Dokument oder Vorlage speichern

Lösung: Für die meisten Anwender sind fast alle Ausdrucke auf dem normalen weissen oder hellgrauen Alltagspapier gut aufgehoben. Davon stecken Sie einfach einen Stapel in den Standardschacht. Doch manchmal soll es ein spezielles Papier sein, meistens ein Briefpapier oder eins in einer anderen Farbe.

Für solche Ausnahmen bietet sich der manuelle Papiereinzug oder Mehrzweck-Einzug an. Aber oft genug klickt man aufs Drucksymbol, bevor man entweder Papier in den Einzug oder den Einzugsschacht geändert hat. Verhindern Sie solche Fehldrucke.

Wichtig: Viele Nutzer machen den Fehler, hierfür die Drucker-Einstellungen zu verwenden. Stattdessen empfiehlt es sich, den richtigen Schacht gleich von Anfang an im Dokument oder – noch besser – bereits in der Vorlage zu speichern.

So gehts in Word 2013 sowie Word 2007 und 2010: Geht es nur ums einzelne Dokument? Sobald Ihnen klar wird, dass Sie das auf ein Spezialpapier ausgeben wollen, rasen Sie flugs zum Reiter Seitenlayout und öffnen Sie das Steuerelement in der unteren rechten Ecke des Bereiches «Seite einrichten», siehe roten Rahmen.