Word und Writer: Häufigen Schreibfehler automatisch korrigieren

Vielleicht passiert Ihnen beim Wort «beispielsweise» häufig ein Buchstabendreher; so landet es dauernd als «beipsielsweise» in Ihren Texten. Bei aktivierter Rechtschreibprüfung unterkringelt Word zwar den Tippfehler. Aber es wäre Ihnen vielleicht lieber, Ihre Textverarbeitung (sei es Word oder der LibreOffice Writer) würde es fortan automatisch korrigieren. Das geht sehr einfach.

So gehts in Word

Klicken Sie mit rechter Maustaste aufs falsch geschriebene Wort. Nun – aufgepasst! – nicht den falschen Befehl anklicken: Würden Sie hier Zu Wörterbuch hinzufügen wählen, nähme Word die falsch getippte Version des Wortes ins Wörterbuch auf. Stattdessen klicken Sie auf Mehr anzeigen. In der rechten Spalte öffnet sich der Editor mit der Rechtschreibprüfung. Dort dürfte der korrekte Vorschlag bereits aufgelistet sein. Klappen Sie rechts daneben das kleine, nach unten zeigende Winkelsymbol auf und wählen Sie Zu AutoKorrektur hinzufügen.