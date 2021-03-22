Word & Writer: Silbentrennung richtig gemacht

Eine gute Silbentrennung sorgt für ein schöneres, lesefreundlicheres Schriftbild. Ausserdem hilft sie dabei, die eine oder andere Zeile einzusparen, falls man einen Text auf eine einzelne Seite bringen will. Die Möglichkeiten sind seit vielen Office-Versionen grundsätzlich dieselben, mit Ausnahme der «Silbentrennzone», die für die meisten Nutzer nur noch als ausgegraute, nicht aktivierbare Funktion erscheint.

Findet in Word keine Silbentrennung statt? Markieren Sie den Text und weisen Sie ihm via Überprüfen/Sprache eine vorhandene Sprache zu. Dann sollte es funktionieren: Gehen Sie zu Layout/Silbentrennung und rufen Sie je nach Bedarf Automatisch oder Manuell auf.

Zum Vergleich: Der Blindtext, der via Eingabe von =rand() in Word erscheint, liefert in der hier verwendeten Schriftart und -grösse schon ein gutes Beispiel. Beim meistens üblichen Flattersatz (linksbündig) sieht der rechte Rand ohne Silbentrennung sehr unruhig aus. Einige längere Begriffe sollte man unbedingt trennen.