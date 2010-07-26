Word: Zelle in Fusszeile verknüpfen

Markieren Sie die ganze gewünschte Zelle. Klicken Sie im Reiter Start aufs kleine Symbol rechts neben der Beschriftung «Formatvorlagen». Es öffnet sich das Formatvorlagen-Fenster, siehe Screenshot links. Klicken Sie darin unten links aufs Symbol für Neue Formatvorlage. Im neuen Fenster nennen Sie diese Formatvorlage z. B. «MussinFusszeile» und klicken auf OK.

Öffnen Sie jetzt die Fusszeile Ihres Dokuments. Pflanzen Sie den Cursor dorthin, wo der Text aus der verknüpften Zelle erscheinen soll. Im Bereich Einfügen/Schnellbausteine greifen Sie zu Feld.

Im neuen Fenster (siehe Screenshot) scrollen Sie herunter bis zu StyleRef. Rechts wählen Sie beim Formatvorlagenname «MussinFusszeile» aus und klicken auf OK. Voilà! (PCtipp-Forum)