Der Workaround zum Bug mit den Diagramm-Legenden-Farben

In diesem Artikel habe ich Ihnen kürzlich gezeigt, wie Sie in LibreOffice Calc die Diagrammfarbcodes direkt in der Tabelle mitgeben können. Dies ist eine sehr coole Lösung für jene, die für dieselben Kategorien immer dieselben Farben verwenden wollen.

Aber das Problem: Während sich beim manuellen Ändern der Farben für jedes einzelne Tortensegment oder für jeden Balken auch die Farbe in der Legende ändert, passt LibreOffice Calc die Legendenfarben nicht an, wenn Sie die Farben per Farbcodes in der Tabelle mitgeben. Das ist ein uralter Bug, der auch nach fast zehn Jahren nicht behoben ist. Schade!

Ein cleverer User hat allerdings in einem der Bug-Kommentare (englisch) ganz kurz seinen Workaround vorgestellt, den wir hier nachvollziehen konnten.

Falls Sie die Farbcodes gerne in der Tabelle mitgeben, verzichten Sie auf die automatische Legende.

Das Prinzip des Workarounds: Anstelle der Legende erstellen Sie anhand derselben Tabelle ein weiteres Diagramm, das jedoch nur die Namen der Datenpunkte sowie einen kurzen Balken mit Wert 1 trägt. Weisen Sie auch diesem Diagramm dieselben Farbcodes zu, entfernen Sie aus dem Diagramm alle Elemente wie Skalen, Linien, sonstige Beschriftungen und ähnliches. Dieses Diagramm können Sie nun beliebig in der Grösse verändern und als Legende auf oder neben das eigentliche Diagramm legen.

Wenn Sie dereinst Zeilen in Ihrer Tabelle einfügen, ist das auch kein Problem. Denn dieses Diagramm wird genau wie das Hauptdiagramm mitwachsen und sich an die neue Daten- bzw. Farbsituation anpassen.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung

Löschen Sie die Legende, denn sie ist nutzlos, wenn Sie die Farben anhand von Farbcodes per Tabelle zugewiesen haben. Fügen Sie eine weitere Hilfsspalte in Ihrer Tabelle ein, ich nenne sie LegDummy (Legenden-Dummy). Verpassen Sie jedem Eintrag denselben Wert, zum Beispiel 1. Markieren Sie die Daten in Ihrer LegDummy-Spalte.