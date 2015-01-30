Tipps & Tricks
Workshop: Repeater-Schüssel selbst bauen
Verbessern Sie die Reichweite, indem Sie einen Parabolspiegel bauen. Der Clou: Mit dem Antennenverstärker erhöht sich die Reichweite merklich – vor allem wenn Hindernisse wie Wände die Sicht zwischen Router und Gegenstelle blockieren. Sie benötigen für den Umbau lediglich die Schablone, die Sie hier herunterladen, etwas Aluminiumfolie, Klebstoff und eine Schere respektive scharfes Messer. So gehts: Speichern Sie im ersten Schritt die Schablonenvorlage auf Ihrem Rechner. Drucken Sie die PCtipp-Schablonenvorlage aus. Die Vorlage enthält zwei Quadrate, die zum Bau von zwei Schüsseln dienen. Bedenken Sie: Für jede Antenne am Router benötigen Sie eine Schablone. Schneiden Sie die Vorlagen jeweils an der gestrichelten Linie aus.
Falten Sie diese an jeder durchgezogenen, geraden Linie
Kleben Sie danach zuerst die Rückseite ohne Markierungen mit der Alufolie komplett ab. Wenden Sie die Schablone. Hängt Ihr Router an der Wand, bohren Sie ein Loch bei «H» (für horizontaler Einbau). Steht Ihr Router dagegen am Boden, schneiden Sie je einen Schlitz bei der Markierung «V» (für Vertikaleinbau) in die Vorlage(n).
Achtung: Eine bebilderte Anleitung mit allen Markierungen finden Sie im PDF am Ende dieses Workshops. Das PDF steht dort zum Download bereit.
Verkleben Sie die Vorderseite ebenfalls mit Alufolie.
Falten Sie jede der vier Ecken, und zwar so, dass Sie einen schmalen Rand knapp vor und hinter jeder Ecke beugen können. Danach knicken Sie jede Spitze um 180 Grad nach hinten. Wiederholen Sie den Vorgang für jede der vier Ecken.
Dadurch bekommt der «Spiegel» erst seine typische Krümmung, wie auf dem unteren Bild zu sehen ist.
Im letzten Schritt schieben Sie den/die fertigen Parabolspiegel von hinten durch den Ausschnitt «H» oder «V» über die WLAN-Antenne(n). Fertig.
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