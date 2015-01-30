Workshop: Repeater-Schüssel selbst bauen

Falten Sie diese an jeder durchgezogenen, geraden Linie

Kleben Sie danach zuerst die Rückseite ohne Markierungen mit der Alufolie komplett ab. Wenden Sie die Schablone. Hängt Ihr Router an der Wand, bohren Sie ein Loch bei «H» (für horizontaler Einbau). Steht Ihr Router dagegen am Boden, schneiden Sie je einen Schlitz bei der Markierung «V» (für Vertikaleinbau) in die Vorlage(n).

Achtung: Eine bebilderte Anleitung mit allen Markierungen finden Sie im PDF am Ende dieses Workshops. Das PDF steht dort zum Download bereit.