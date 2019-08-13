Wozu all die Visual C++ Redistributables?

Woher kommen die denn?

Wer eine Software entwickelt, benutzt hierfür eine Entwicklungsumgebung (englisch Integrated Development Environment, kurz IDE). Das ist – vereinfacht gesagt – die Anwendung, in der man den Programmcode schreibt und zu einem lauffähigen Programm kompiliert.

Unter Windows-Entwicklern ist Microsoft Visual C++ weitverbreitet. Wenn ein Entwickler sein Werk in diesem kompiliert (anwendungsbereit macht) und zu einem Installationsprogramm zusammenschnürt, fügt dieser Vorgang immer auch alle benötigten Laufzeitbibliotheken zum Programm hinzu. Bei der späteren Installation auf dem PC des Benutzers werden diese mitinstalliert und manifestieren sich in Form dieser Visual-C++-Einträge.

Wieso mehrere Jahrgänge?

Genau wie bei anderen Produkten gibts auch von einer Entwicklungsumgebung alle paar Jahre eine Version. Nicht jeder Entwickler legt sich dauernd die neuste IDE zu. Darum arbeiten manche Entwickler mit älteren Versionen von Visual C++. Ausserdem gibt es Programme, die ein paar Jahre lang nicht wesentlich weiterentwickelt werden, weil es von den Funktionen her nicht nötig ist oder weil der Entwickler keine Zeit hat.

Wenn Sie ein solches Programm nutzen, wird jenes auf Ihrem PC weiterhin die passenden älteren Laufzeitbibliotheken benötigen.

Anders als Java (JRE): Stammt Ihr Aufräumwunsch eventuell aus Ihren Erfahrungen mit Java? Hier besteht ein grosser Unterschied zwischen Visual C++ und Java. Anders als etwa beim Java Runtime Environment (JRE, das demselben Zweck für Java-Programme dient), sind die Visual-C++-Bibliotheken nicht rückwärtskompatibel. Das heisst: Wenn ein Programm mit Visual C++ 2008 geschrieben wurde, ist es auf die Dateien aus dem Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable angewiesen. Wenn es mit Visual C++ 2013 geschrieben wurde, dann benötigt es die 2013er-Programmbibliotheken – und so weiter. Bei Java-Programmen reicht es für den Endanwender, wenn er die neuste JRE an Bord hat (siehe hierzu auch den Abschnitt «Platzverschwendung?»).

Ist das nicht unsicher?

Weniger unsicher, als man denkt! Das liegt daran, dass Microsoft für die älteren Visual-C++-Bibliotheken auch weiterhin Updates verteilt. Gerade eben trudelt hier zum Beispiel ein Update bzw. sogar ein Servicepack zu Microsoft Visual C++ 2008 ein.