Wunschauflösung auf einen Klick

Gerade bei Displays von Drittanbietern kann es jedoch vorkommen, dass die ideale Skalierung nicht gefunden wird oder nicht den individuellen Bedürfnissen entspricht.

Die Lösung ist nur einen Fingerzeig entfernt: Halten Sie die Option-Taste gedrückt und klicken Sie eine Darstellung an. Jetzt werden die effektiven, verfügbaren Pixelauflösungen in einer Liste aufgeführt, Bild 2. Der Weg zurück führt auf dieselbe Weise, indem einer dieser Werte erneut mit gedrückter Option-Taste angeklickt wird.