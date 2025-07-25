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Klaus Zellweger
25. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Wunschauflösung auf einen Klick

Normalerweise sorgt macOS für die optimale Bildschirmauflösung, um eine makellose Skalierung zu gewährleisten. Bei Displays von Drittanbietern kann es vorkommen, dass die ideale Skalierung nicht gefunden wird oder nicht den individuellen Bedürfnissen entspricht.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Normalerweise sorgt macOS aus eigenem Antrieb für die optimale Bildschirmauflösung, um eine makellose Skalierung zu gewährleisten. Das gilt auch, wenn ein anderer Abbildungsmassstab gewählt wird: In der Systemeinstellung Displays, Bild 1 A, legen Sie fest, wie das Verhältnis zwischen dem verfügbaren Platz und der Grösse der Benutzeroberfläche balanciert werden soll B.

Bild 1: Die von macOS vordefinierten Skalierungen passen meistens perfekt, erst recht auf den Apple-eigenen Displays

 © Quelle: PCtipp.ch

Gerade bei Displays von Drittanbietern kann es jedoch vorkommen, dass die ideale Skalierung nicht gefunden wird oder nicht den individuellen Bedürfnissen entspricht.

Die Lösung ist nur einen Fingerzeig entfernt: Halten Sie die Option-Taste gedrückt und klicken Sie eine Darstellung an. Jetzt werden die effektiven, verfügbaren Pixelauflösungen in einer Liste aufgeführt, Bild 2. Der Weg zurück führt auf dieselbe Weise, indem einer dieser Werte erneut mit gedrückter Option-Taste angeklickt wird.

Bild 2: Mit den exakten numerischen Werten findet jeder Topf seinen Deckel, besonders bei Displays von Drittanbietern

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp: Wenn Sie das Gefühl haben, dass auf dem Display eigentlich mehr als genug Platz für die tägliche Arbeit vorhanden ist, sollten Sie den Abbildungsmassstab wie in Bild 1 um ein Feld in Richtung Grösserer Text verschieben. Mit dieser Einstellung bleibt oft mehr als genug sichtbar, während sich die Ergonomie weiter in Richtung Wohlfühloase bewegt.

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