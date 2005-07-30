Wurzelberechnungen im Excel

Excel stellt für diesen Fall keine Funktion bereit, weil sich die beliebige Wurzel einer Zahl mittels eines mathematischen Tricks berechnen lässt: Potenziert man eine Zahl x mit einer anderen Zahl y, so erhält man die y-te Potenz dieser Zahl.

Beispiel: 4^3=64 (4 hoch 3 ergibt 64)

Um nun umgekehrt die dritte Wurzel aus 64 zu ziehen, potenzieren Sie 64 mit dem Reziproken von 3, nämlich 1/3:

64^(1/3)=4

Und genauso schreiben Sie die Formel auch in eine Exceltabelle:

=64^(1/3)

Wobei Sie natürlich wie in jeder Excel-Berechnung die Zahlen durch Zellbezüge ersetzen können.