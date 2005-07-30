30. Jul 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wurzelberechnungen im Excel
Im Excel gibt es die Funktion WURZEL(), mit der man die Quadratwurzel einer Zahl berechnen kann. Wie kann man aber die Kubikwurzel berechnen? Dafür habe ich keine Funktion gefunden.
Excel stellt für diesen Fall keine Funktion bereit, weil sich die beliebige Wurzel einer Zahl mittels eines mathematischen Tricks berechnen lässt: Potenziert man eine Zahl x mit einer anderen Zahl y, so erhält man die y-te Potenz dieser Zahl.
Beispiel: 4^3=64 (4 hoch 3 ergibt 64)
Um nun umgekehrt die dritte Wurzel aus 64 zu ziehen, potenzieren Sie 64 mit dem Reziproken von 3, nämlich 1/3:
64^(1/3)=4
Und genauso schreiben Sie die Formel auch in eine Exceltabelle:
=64^(1/3)
Wobei Sie natürlich wie in jeder Excel-Berechnung die Zahlen durch Zellbezüge ersetzen können.
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