Was ist X-Ray und wie wird es mit dem Kindle Paperwhite verwendet?

Röntgenfunktion bei einem E-Book-Reader? Wenn Sie neu in der Kindle-Welt sind, fragen Sie sich vielleicht, wozu eine X-Ray-Funktion bei einem Kindle Paperwhite verwendet wird. PCtipp testet derzeit einen E-Book-Reader des Typs Kindle Paperwhite Signature Edition. Mit der Funktion X-Ray kann man das «Skelett» eines Buches durch Antippen erforschen und sich Passagen in einem Buch anzeigen lassen, in denen beispielsweise eine Figur oder Orte erwähnt werden.

Hinweis 1: X-Ray ist nicht für alle Kindle-E-Books und nicht in allen Ländern verfügbar. Ob X-Ray für ein bestimmtes E-Buch aktiviert ist, sehen Sie im Amazon-Kindle-Shop.