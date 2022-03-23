Amazon-E-Book-Reader
Was ist X-Ray und wie wird es mit dem Kindle Paperwhite verwendet?
Röntgenfunktion bei einem E-Book-Reader? Wenn Sie neu in der Kindle-Welt sind, fragen Sie sich vielleicht, wozu eine X-Ray-Funktion bei einem Kindle Paperwhite verwendet wird. PCtipp testet derzeit einen E-Book-Reader des Typs Kindle Paperwhite Signature Edition. Mit der Funktion X-Ray kann man das «Skelett» eines Buches durch Antippen erforschen und sich Passagen in einem Buch anzeigen lassen, in denen beispielsweise eine Figur oder Orte erwähnt werden.
Hinweis 1: X-Ray ist nicht für alle Kindle-E-Books und nicht in allen Ländern verfügbar. Ob X-Ray für ein bestimmtes E-Buch aktiviert ist, sehen Sie im Amazon-Kindle-Shop.
- Öffnen Sie ein E-Buch. In unserem Beispiel ist es das E-Buch «Der weisse Ahorn» (1. Teil) von Mina Baites, das die Autorin direkt via Kindle-Shop auf dem E-Book-Reader gekauft hat.
- Im geöffneten E-Book halten Sie den Namen einer Figur oder eines im Buch erwähnten Orts etwas länger gedrückt, um z.B. einen fiktiven Charakter zu markieren. Nebst den Optionen Markieren, Notiz oder Teilen sehen Sie unten eine Box mit Informationen zum markierten Text. In unserem Beispiel sehen Sie Informationen zur fiktiven Person Theodor Breitenbach. Unten rechts in der Box sehen Sie X-Ray öffnen. Tippen Sie darauf.
Hinweis 2: X-Ray hat im Test nicht für herstellerfremde E-Books funktioniert. Dies wurde mit einem Kindle Paperwhite Signature Edition mit der Firmware-Version Kindle 5.14.2 durchgeführt.
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