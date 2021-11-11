Xbox-Controller: Statusleuchte reduzieren

Der Xbox-Controller gilt für viele Gamer als die Krönung des Controller-Designs. Was hingegen bis zur totalen Erschöpfung nervt, ist die übertriebene Helligkeit der Xbox-Taste – das gilt natürlich erst recht in einer nächtlichen Umgebung. Doch Microsoft hatte ein Einsehen und liefert seit einiger Zeit eine Einstellung dazu.

Warnung! In der folgenden Beschreibung werden Sie gedutzt, weil sich das «Sie» bei Gaming-Themen einfach nur schräg anfühlt.

Helligkeit reduzieren oder Licht ausschalten

Noch da? Sehr schön!

Ruf die Einstellungen der Xbox auf. Navigiere in der linken Spalte zu Barrierefreiheit und wähle rechts den Nachtmodus.