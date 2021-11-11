Argh! Meine Augen!
Xbox-Controller: Statusleuchte reduzieren
Der Xbox-Controller gilt für viele Gamer als die Krönung des Controller-Designs. Was hingegen bis zur totalen Erschöpfung nervt, ist die übertriebene Helligkeit der Xbox-Taste – das gilt natürlich erst recht in einer nächtlichen Umgebung. Doch Microsoft hatte ein Einsehen und liefert seit einiger Zeit eine Einstellung dazu.
Warnung! In der folgenden Beschreibung werden Sie gedutzt, weil sich das «Sie» bei Gaming-Themen einfach nur schräg anfühlt.
Helligkeit reduzieren oder Licht ausschalten
Noch da? Sehr schön!
Ruf die Einstellungen der Xbox auf. Navigiere in der linken Spalte zu Barrierefreiheit und wähle rechts den Nachtmodus.
Hier findest du die Einstellungen zum Nachtmodus. Wenn du die Helligkeit jedoch pauschal herunterregeln möchtest, öffne die Einstellungen Helligkeit des Controllers.
Markiere die Option Helligkeit anpassen. Wenn die Helligkeit ständig reduziert werden soll, musst du lediglich die Standardhelligkeit anpassen. Wenn du hingegen die Helligkeit nur am Abend reduzieren möchtest, passe den Wert unter Helligkeit des Nachtmodus separat an und konfiguriere den Nachtmodus.
Fertig! Ab sofort kannst du auch nachts ohne Sonnenbrille deinem Hobby frönen.
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