19. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.
Smart Home
Xiaomi Mi LED Tischleuchte zurücksetzen – so gehts
Falls die Mi-Home-App die smarte Lampe aus dem Hause Xiaomi nicht (mehr) erkennt, können Sie deren Werkseinstellungen wiederherstellen.
Der Reset-«Schalter» befindet sich am Boden des Lampensockels. Wenn Sie die App und die smarte Xiaomi-Lampe nicht verbinden können, kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen helfen.
- Nehmen Sie z.B. eine Büroklammer und biegen Sie diese gerade.
- Schalten Sie die Mi LED Tischleuchte ein.
- Mit der Büroklammer drücken Sie nun ca. 5 Sekunden lang in das Loch im Sockel.
- Ziehen Sie die Büroklammer heraus, wenn die Lampe anfängt zu blinken (Licht «pulsiert»).
- Der Prozess ist abgeschlossen, wenn die Lampe aufhört zu «pulsieren»
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