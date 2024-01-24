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Gaby Salvisberg
24. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.

Outlook & Google Kontakte

Was ist denn ein «Yomi Name»?

Sind Ihnen in Outlook Web und in den Google-Kontakten Felder wie «Yomi-Name» aufgefallen? Das hat es damit auf sich.

Nanu, was ist denn dieser Yomi-Name hier im Outlook Web?

© (Quelle: PCtipp.ch)

In der Web-Version von Outlook finden Sie Felder, die es im lokal installierten westlichen Outlook nicht gibt. Wenn Sie etwa einen Kontakt bearbeiten und bei den Feldern auf Mehr hinzufügen klicken, steht Ihnen auch ein Feld «Yomi-Name» zur Wahl.

Das findet sich nicht nur in Outlook. Auch nach dem Export von Google-Kontakten in eine CSV-Datei fallen Ihnen beim Import in Excel mehrere merkwürdig benannte Spalten auf: Yomi Name, Given Name Yomi, Additional Name Yomi und Family Name Yomi.

Auch die aus den Google-Kontakten exportierte CSV-Datei enthält mehrere Spalten mit Erwähnung von «Yomi»

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wer hier wegen der asiatischen Anmutung des Begriffs auf einen Japan-Bezug tippt, liegt richtig. Der Yomi-Name wird in Japan benutzt, um die aus Symbolschriftzeichen bestehenden Firmen- und Personennamen phonetisch, also in einer Art Lautschrift zu notieren. Damit kann die japanische Nutzergemeinde von Outlook oder Google Contacts zum Beispiel Zweifelsfälle zur Aussprache eliminieren und die Namen nach phonetischen Kriterien sortieren.

In der deutschsprachigen Google-Kontakte-Weboberfläche finden Sie das Feld «Family Name Yomi» eigentlich auch. Hier wird es aber als «Nachname (phonetisch)» bezeichnet. Das heisst: Wenn Sie hier etwas reinschreiben und die Daten später in eine CSV-Datei exportieren, finden Sie den Eintrag dort in der Spalte «Family Name Yomi».

Dieses Google-Kontakte-Feld für die phonetische Aussprache wird beim Export in eine CSV-Datei zur Spalte «Family Name Yomi»

 © Quelle: PCtipp.ch

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