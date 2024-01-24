Was ist denn ein «Yomi Name»?

In der Web-Version von Outlook finden Sie Felder, die es im lokal installierten westlichen Outlook nicht gibt. Wenn Sie etwa einen Kontakt bearbeiten und bei den Feldern auf Mehr hinzufügen klicken, steht Ihnen auch ein Feld «Yomi-Name» zur Wahl.

Das findet sich nicht nur in Outlook. Auch nach dem Export von Google-Kontakten in eine CSV-Datei fallen Ihnen beim Import in Excel mehrere merkwürdig benannte Spalten auf: Yomi Name, Given Name Yomi, Additional Name Yomi und Family Name Yomi.