Zeig mir diese Mail übermorgen nochmals

Ihre Kollegin schickt Ihnen eine Mail, die Sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beantworten sollen. Vielleicht ist es eine Einladung zu einer Veranstaltung, zu der Sie sich noch anmelden sollten. Sie haben im Moment keine Zeit, sich der Mail im Detail zu widmen, aber Sie wollen sich kurz vor Ablauf der Anmeldefrist nochmals damit befassen.

In Outlook gibt es hierfür die Kennzeichnungen zur Wiedervorlage, gekoppelt mit einer Erinnerung. Hierfür brauchen Sie nicht eigens eine Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Mail und begutachten Sie die einzelnen Punkte unter Zur Nachverfolgung. Sie finden hier verschiedene vorgegebene Ablauffristen, wahlweise auch eine namens Benutzerdefiniert. Alternativ – oder damit kombinierbar – gibts auch die Option Erinnerung hinzufügen.