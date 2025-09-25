Warum zeigen Apple-Produkte immer 9:41 Uhr?

Die Uhren auf Apple-Produkten zeigen immer 9:41 Uhr. Damit erinnert sich Apple an Steve Jobs und seinen Drang nach Perfektion: Als er das erste iPhone vorstellte, zeigte die Präsentation nur ein Standbild. Doch Dank perfektem Timing und viel Übung wurde diese Folie genau um 9:41 gezeigt – und deshalb mit der scheinbar aktuellen Zeit.