25. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Warum zeigen Apple-Produkte immer 9:41 Uhr?
Weil Steve Jobs an alles dachte.
Die Uhren auf Apple-Produkten zeigen immer 9:41 Uhr. Damit erinnert sich Apple an Steve Jobs und seinen Drang nach Perfektion: Als er das erste iPhone vorstellte, zeigte die Präsentation nur ein Standbild. Doch Dank perfektem Timing und viel Übung wurde diese Folie genau um 9:41 gezeigt – und deshalb mit der scheinbar aktuellen Zeit.
Die einzige Ausnahme ist die Apple Watch, die bei der Abbildung von analogen Zifferblättern immer auf 10:09 Uhr steht. Damit werden die Zeiger in der attraktiven V-Form gezeigt, so wie bei den Produktfotos von konventionellen Uhren.
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