27. Jun 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Zeile mit aktuellem Datum automatisch hervorheben - Excel
Als PCtip-Abonnentin habe ich in einem Heft der letzten Zeit gesehen, dass Sie erklärt haben, wie ich das aktuelle Datum in einer Excel-Datumsspalte automatisch markieren kann. Ist es auch möglich, dass nicht nur das Feld mit dem Datum selber, sondern gleich die ganze Zeile markiert wird?
Sie sprechen den Kummerkasten-Artikel an, in welchem die ZELLE in der sich das aktuelle Tagesdatum befindet, grün markiert wird [1].
Das Vorgehen um der ganzen Zeile eine bedingte Formatierung zuzuweisen ist in etwa das selbe. Nur das hier mit einer Formel gearbeitet werden muss. Damit die Bedingung auch immer an die Spalte geknüpft ist, welche das Datum enthält, müssen Sie den Bezug zu dieser Spalte "absolut" angeben. Deshalb im folgenden Beispiel das $-Zeichen vor dem A.
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