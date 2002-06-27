Zeile mit aktuellem Datum automatisch hervorheben - Excel

Sie sprechen den Kummerkasten-Artikel an, in welchem die ZELLE in der sich das aktuelle Tagesdatum befindet, grün markiert wird [1].

Das Vorgehen um der ganzen Zeile eine bedingte Formatierung zuzuweisen ist in etwa das selbe. Nur das hier mit einer Formel gearbeitet werden muss. Damit die Bedingung auch immer an die Spalte geknüpft ist, welche das Datum enthält, müssen Sie den Bezug zu dieser Spalte "absolut" angeben. Deshalb im folgenden Beispiel das $-Zeichen vor dem A.