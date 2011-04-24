Zeile verschieben in Word-Tabelle

Lösung: Leider haben Sie Ihre Office- bzw. Word-Version nicht erwähnt. Wir konnten das geschilderte Verhalten übrigens nicht reproduzieren. Sie haben nicht etwa das Tastenkürzel Ctrl+V der Funktion «Tabelle teilen» oder irgend einem Makro zugewiesen? Prüfen Sie das so: Office-Knopf/Word-Optionen/Anpassen oder Extras/Anpassen. Klicken Sie bei «Tastenkombinationen» auf Anpassen. Pflanzen Sie den Cursor ins Feld «Neue Tastenkombination» und drücken Sie Ctrl+V. Jetzt müsste im linken Teil bei «Derzeit zugewiesen an» die Funktion «BearbeitenEinfügen» stehen. Falls nicht, weisen Sie dem Tastenkürzel diese Funktion wieder zu.

Prüfen Sie auch noch folgendes: Scrollen Sie unter Office-Button/Word-Optionen/Erweitert ganz nach unten und klappen Sie die Layoutoptionen auf. Hier hats einige Optionen, die Tabellen betreffen. Standardmässig ist hier keines der vielen Kästchen aktiviert.

Gut markiert ist halb verschoben

Wie markieren Sie die Zeile? Wenn Sie bloss mit gedrückter Maustaste von der ersten Zelle links bis zu jener rechts fahren, ist nicht die gesamte Zeile markiert. In den folgenden Screenshots blenden wir zum besseren Verständnis die nicht druckbaren Zeichen ein.