Zeilenabstand in Mozilla Thunderbird

Mozillas Mailprogramm Thunderbird kennt sowohl reine Text-Nachrichten als auch das HTML-Format. Bei Mails im HTML-Format folgt er dem Verhalten der meisten Textverarbeitungen. Das bedeutet: Mit Enter fügen Sie eine Absatzmarke bzw. einen Absatzwechsel ein, während Shift+Enter (Umschalt+Eingabe) einen reinen Zeilenwechsel bewirkt.

Zwischen Absätzen ist der Abstand standardmässig grösser als bei reinen Zeilenwechseln.

Lösung: Möchten Sie diesbezüglich das Verhalten Thunderbirds ändern, öffnen Sie übers Hamburger-Menü oben rechts die Einstellungen. In der linken Spalte klicken Sie auf Verfassen. Unter den HTML-Optionen deaktivieren Sie den Punkt Format "Absatz" anstatt "Normaler Text" verwenden.