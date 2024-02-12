Zeilenumbrüche in macOS

Es wirkt wie ein Gewohnheitsrecht, dass Zeilenumbrüche mit dem Kürzel Shift+Return erstellt werden; vielleicht, weil es Word so vormacht. Allerdings funktioniert das nicht in Apple-Programmen wie Pages. Um hier einen Zeilenumbruch zu erzwingen, verwenden Sie stattdessen Control+Return. Damit wird die Zeile umbrochen, ohne dass gleichzeitig ein neuer Absatz eröffnet wird.

Dieses Kürzel basiert auf dem Cocoa-Text-System von macOS. Deshalb funktioniert es zum Beispiel auch in der Tabellenkalkulation Numbers, um den Text in einer Zelle zu umbrechen – oder in TextEdit oder in Mail.