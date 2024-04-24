Zeit für Excel

Zeiterfassung, Projektplan, Ferienplaner: Das sind nur drei von vielen Aufgaben, die sich perfekt mit Excel ausführen lassen – wenn man die passenden Funktionen und Berechnungsarten kennt.

Im ersten Teil dieses Artikels erfahren Sie alles, was Sie über den Umgang mit Zeiten und Daten wissen müssen. Im zweiten Teil ab ? setzen Sie die Theorie mit einfachen praktischen Beispielen um.

Datum und Zeit eingeben

Damit die Darstellung von Daten und Zeiten klappt und Berechnungen möglich sind, müssen diese korrekt eingegeben werden:

● Zeiten: Bei Uhrzeiten werde die Stunden, Minuten und Sekunden jeweils mit einem Doppelpunkt getrennt. So geben Sie für «Viertel nach Elf» den Wert 11:15 ein. Wenn Sie die Zeiten eines Dauerlaufs erfassen, tippen Sie die Zeit von 12 Minuten und 13 Sekunden als 00:12:13 in die Excel-Zelle ein.

● Daten: Bei den Daten hingegen werden Tag, Monat und Jahr mit Punkten getrennt. Der 15. März 2024 wird also als 15.03.2024 in Excel eingetragen.

● Datum und Uhrzeit: Werden Datum und Uhrzeit miteinander in einer Zelle kombiniert, also beispielsweise der 3. November 2024 um 11.30 Uhr, gibt man den Wert als 03.11.2024 11:30 ein.

Zellen formatieren

Sind Daten und Uhrzeiten eingegeben, können Sie sich um das Erscheinungsbild kümmern. Markieren Sie eine oder mehrere Zellen und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Im Kontextmenü greifen Sie nun zur Option Zellen formatieren und wählen anschliessend im neu geöffneten Fenster auf der linken Seite unter Kategorie den Eintrag Datum oder Uhrzeit, Bild 1 A.