Zeitreise mit Google Earth – so gehts

Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) sowie mit dem Chrome-Browser (V 114.0.x) bzw. der mobilen Earth-Version 9.180.0.1 durchgeführt.

Desktopversion

Stand: April 2022

Sie können sich auch in Google Earth Pro Desktop (kostenlos) ältere Aufnahmen von Orten ansehen, um zu sehen, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben.