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Claudia Maag
9. Jun 2023
Lesedauer 3 Min.

Google Earth

Zeitreise mit Google Earth – so gehts

Ob mit dem Handy, dem Webbrowser oder mit der Desktop-Version: Sie können sich anschauen, wie sich eine Region oder ein Ort im Laufe der Zeit verändert hat.
© (Quelle: Google/Screenshot/PCtipp.ch)

Webversion und Mobile

  1. Surfen Sie auf diese Webseite (Google Earth Engine).
  2. Für verschiedene Länder (Deutschland, USA, Kanada, Bolivien, Chile, Madagaskar, Peru etc.) können Sie links einen Timelapse (Zeitraffer) auswählen. Rechts wird dann direkt die Veränderung seit z. B. 1984 abgespielt. Neuerdings sind auch Bilder von 2021 bis 2022 hinzugekommen.

Timelapse von Google Earth im Webbrowser

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Weitere Themen wie Wälder im Wandel, die Expansion der Städte etc. finden Sie über diesen Link. Im Suchfeld können Sie auch ein schweizerisches Ziel eingeben.
  • In der mobilen Version tippen Sie einfach auf das Suchfeld. Ganz oben erscheint die Kachel Timelapse in Google Earth. Tippen Sie darauf. Es funktioniert sehr ähnlich wie in der Webversion.

    • Die Schweiz im Wandel in Google Earth

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) sowie mit dem Chrome-Browser (V 114.0.x) bzw. der mobilen Earth-Version 9.180.0.1 durchgeführt.

    Desktopversion

    Stand: April 2022

    Sie können sich auch in Google Earth Pro Desktop (kostenlos) ältere Aufnahmen von Orten ansehen, um zu sehen, wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben.

    1. Öffnen Sie Google Earth Pro.
    2. Suchen Sie nach dem gewünschten Ort, beispielsweise dem Aussichtsturm beim Üetliberg in Zürich.
    3. Oben in der Menüleiste finden Sie ein Symbol, das wie eine Uhr mit einem nach links weisenden Pfeil aussieht. Klicken Sie darauf.
    4. Anschliessend sehen Sie oben eine Zeitleiste. In unserem Beispiel reicht sie von 1985 bis heute.
    5. Um direkt zum ältesten verfügbaren Zeitpunkt zu «reisen», klicken Sie unten auf das Uhr-Symbol mit dem Jahr nebendran (Beispiel: 1985). Alternativ klicken Sie in die Zeitleiste oben links, um in der Zeit zu «reisen».

    Die Bilder von Google Earth vom Üetlibergturm aus dem Jahr 1985 (Stand: April 2022)

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 (21H2) und Google Earth Pro Version 7.3.4.8573 durchgeführt. Es funktioniert mit der Webversion nicht.

    Google Earth gibt es als Webversion, für den Desktop (Pro Desktop, kostenlos, für Windows, macOS und Linux) und für Smartphones/Tablets (Android, iOS).

    (Ursprung April 2022; aktualisiert und ergänzt 09.06.2023)

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