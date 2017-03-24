Zelda: Breath of the Wild – die besten Tipps

Vorsicht, Felsen im Anmarsch!

Grosse Felsbrocken eignen sich nicht nur als hervorragender Sichtschutz, sondern können auch in gefährliche Projektile umgewandelt werden. Das gilt im Speziellen dann, wenn man sie mit einem beherzten Schubs von einer Klippe ins Tal wuchtet – vorzugsweise natürlich in die Richtung gegnerischer Lager oder explosiver Fässer in der Nähe solcher Lager.

Nächste Seite: Gut gekocht ist halb gewonnen

Gut gekocht ist halb gewonnen

Gut gekocht ist halb gewonnen

Nach Rezept zubereitete Nahrungsmittel gewähren eine Vielzahl von Boni. Ein «Scharfer Grillteller», bestehend aus Fleisch, Wild und Chili etwa, wärmt von innen, sprich immunisiert Link für einige Zeit gegen Kälte. Andere Gerichte erhöhen die Lebensenergie des Protagonisten, steigern seine Ausdauer und vieles mehr. Das Problem: Im Spiel selbst gibt es kein ständig abrufbares Rezeptbuch. Die Lösung: Zücken Sie ganz klassisch Bleistift und Papier und schreiben Sie erfolgreich zubereitete Gerichte nieder. Alternativ auf ein fertiges Gericht klicken, wodurch das Rezept sichtbar wird. Im Anschluss die Screenshot-Taste auf dem linken Joy-Con der Switch antippen und schon haben Sie ein Bildschirmfoto des Rezepts, das sich jederzeit über die Album-Funktion im Hauptmenü der Switch abrufen lässt. Nicht vergessen: Wenn möglich immer mit einem Kochtopf kochen – lediglich über dem Feuer gegarte Speisen zeigen meist nur eine deutlich reduzierte Wirkung. Gleiches gilt für roh verzehrte Speisen.

Smalltalk macht sich bezahlt

In «Breath of the Wild» warten neue Abenteuer an praktisch jeder Ecke. Viele Quests tun sich jedoch erst auf, wenn man mit den unzähligen Nichtspielercharakteren ins Gespräch kommt, statt einfach an ihnen vorbeizurennen.

Schild als Surfbrett

Sobald sich Link im Besitz eines Schilds befindet, kann er dieses auch zu einer Art Surfbrett umfunktionieren und damit blitzschnell Hänge hinunterrutschen. Dazu einfach in der Luft die ZL-Taste gefolgt von der A-Taste drücken. Doch Obacht: Durch den ständigen Bodenkontakt nutzt sich die Haltbarkeit eines so verwendeten Schilds schnell ab.