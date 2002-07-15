Eine Zelle auf diverse unerlaubte Zeichen überprüfen - Excel

In Spalte A sind Namen die auf unerlaubte Zeichen kontrolliert werden sollen. 1. Bedingung: Die Länge darf höchstens 18 Zeichen betragen,sonst soll in der Spalte C «zu lang!» eingetragen werden. Bei genau 18 Zeichen oder weniger, soll diese Zelle leer bleiben. 2. Bedingung: Der Text darf nicht mit einem Leerschlag beginnen, ansonsten soll in Spalte D der Eintrag «Space!» vorgenommen werden. 3. Bedingung: Der Text darf folgende Zeichen nicht enthalten: ? : ; , =. Ist eines dieser Zeichen im Text vorhanden, soll in Spalte E «Zeichen» eingetragen werden. Ich habe es versucht mit der Formel =WENN(FINDEN(",";$A2;1);"Komma!";""). Diese Formel ergibt zwar die richtige Ausgabe «Komma!» wenn ein Komma vorhanden ist. Wenn jedoch keines im Text vorkommt, wird der Fehler #WERT! zurückgegeben. Wie kann ich dieses Problem lösen?

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