15. Jul 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Eine Zelle auf diverse unerlaubte Zeichen überprüfen - Excel
In Spalte A sind Namen die auf unerlaubte Zeichen kontrolliert werden sollen. 1. Bedingung: Die Länge darf höchstens 18 Zeichen betragen,sonst soll in der Spalte C «zu lang!» eingetragen werden. Bei genau 18 Zeichen oder weniger, soll diese Zelle leer bleiben. 2. Bedingung: Der Text darf nicht mit einem Leerschlag beginnen, ansonsten soll in Spalte D der Eintrag «Space!» vorgenommen werden. 3. Bedingung: Der Text darf folgende Zeichen nicht enthalten: ? : ; , =. Ist eines dieser Zeichen im Text vorhanden, soll in Spalte E «Zeichen» eingetragen werden. Ich habe es versucht mit der Formel =WENN(FINDEN(",";$A2;1);"Komma!";""). Diese Formel ergibt zwar die richtige Ausgabe «Komma!» wenn ein Komma vorhanden ist. Wenn jedoch keines im Text vorkommt, wird der Fehler #WERT! zurückgegeben. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Die Funktionen FINDEN und SUCHEN geben tatsächlich einen Fehlerwert zurück, wenn das/die Zeichen im angegebenen Text nicht gefunden werden. Machen Sie sich doch einfach diesen Umstand zu Nutze und verwenden Sie die Funktion ISTFEHLER. Im folgenden Screenshots sind alle Formeln vorhanden, die Sie benötigen. Die Funktion ISTFEHLER gibt den Wert WAHR zurück, wenn die Auswertung einen Fehler erzeugt. Ist eines der "unerlaubten" Zeichen vorhanden, wird das Ergebnis keinen Fehler ausgeben und es wird demzufolge FALSCH zurückgegeben. Nun brauchen wir nur noch zu sagen, was die WENN-Formel tun soll, wenn die Auswertung von ISTFEHLER=FALSCH ist.
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