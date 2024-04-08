Vom Zettelkasten zum Informationssystem dank macOS

Apples Notizblock hat sich über die Jahre zu einem Werkzeug entwickelt, das sehr einfach zu bedienen ist – und gleichzeitig voller raffinierter Details steckt. Wenn es sein soll, agiert er sogar als interaktives Sammelbecken für alle möglichen Informationen, die via iCloud mit anderen Apple-Geräten abgeglichen werden.

Die folgenden Tipps beziehen sich auf die Systemversionen iOS 17, iPadOS 17 und mac­OS 14 «Sonoma». Einige funktionieren auch mit älteren Systemen; allerdings bleibt zum Beispiel die nahtlose Integration und ­Bearbeitung von PDF-Dateien den neusten Systemen vorbehalten.

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Zu den wichtigsten Eigenschaften einer guten Notiz-Software zählt, dass sie Informationen möglichst einfach aufnehmen kann – denn sonst verliert das Thema schnell seinen Reiz.