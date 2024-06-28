Gegen den Zickzack-Kurs im Supermarkt

Will heissen: Das System erkennt, um was für eine Art von Produkt es sich handelt. Anschliessend werden die Einträge automatisch gruppiert, sodass das ganze Gemüse in der App auf einem Haufen liegt und die Tomate nicht erst bemerkt wird, wenn Sie bereits bei den Putzmitteln angekommen sind.

Einkaufsliste erstellen

Öffnen Sie am Mac die Anwendung Erinnerungen und klicken Sie in der linken unteren Ecke auf Neue Liste. Geben Sie ihr einen sinnigen Namen, Bild 1 A, und wählen Sie eine Farbe und ein Symbol B. Doch vor allem definieren Sie den Listentyp als Einkäufe C. Damit sind sämtliche Vorbereitungen bereits abgeschlossen.