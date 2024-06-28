Apple-Ecke
Gegen den Zickzack-Kurs im Supermarkt
Will heissen: Das System erkennt, um was für eine Art von Produkt es sich handelt. Anschliessend werden die Einträge automatisch gruppiert, sodass das ganze Gemüse in der App auf einem Haufen liegt und die Tomate nicht erst bemerkt wird, wenn Sie bereits bei den Putzmitteln angekommen sind.
Einkaufsliste erstellen
Öffnen Sie am Mac die Anwendung Erinnerungen und klicken Sie in der linken unteren Ecke auf Neue Liste. Geben Sie ihr einen sinnigen Namen, Bild 1 A, und wählen Sie eine Farbe und ein Symbol B. Doch vor allem definieren Sie den Listentyp als Einkäufe C. Damit sind sämtliche Vorbereitungen bereits abgeschlossen.
Geben Sie Siri den Befehl «Setze Waschmittel auf die Einkaufsliste». Das Waschmittel landet nicht nur direkt in der neuen Liste, sondern wird automatisch der Kategorie «Haushaltsartikel» zugewiesen, Bild 2 A. Doch Einträge lassen sich auch manuell erfassen, indem Sie diese am unteren Ende der Liste hinschreiben; diese Produkte werden nach der Eingabe ebenfalls automatisch kategorisiert.
Leider klappt das nicht immer; so wird hier der diktierte Eintrag «Cervelat» nicht nur falsch geschrieben B, sondern auch unter Feinkost abgelegt. Das ist für diese Wurst zuviel der Ehre: Verschieben Sie den Eintrag mit der Maus in die Kategorie Fleisch C. Jetzt gilt diese Kategorie in Zukunft für alle neuen Cervelats. Was die Schreibweise angeht, wird man sich wohl oder übel arrangieren müssen.
Eigene Kategorien
Die App schlägt von sich aus die passende Kategorie vor, doch diese Auswahl ist nicht in Stein gemeisselt. Um eine eigene Kategorie zu erstellen, wählen Sie im Menü Ablage den Befehl Neuer Abschnitt, den Sie jetzt mit Spezialitäten füllen können, die in keine andere Kategorie passen wollen.
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