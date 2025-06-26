Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
26. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

Gegen den Zickzack-Kurs im Supermarkt

Mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 Sonoma hat Apple der App Erinnerungen eine willkommene Neuheit spendiert: die intelligenten Einkaufslisten. So funktionieren sie!
© (Quelle: PCtipp.ch)

Mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 Sonoma hat Apple der App Erinnerungen eine willkommene Neuheit spendiert: die intelligenten Einkaufslisten. Will heissen: Das System erkennt, um was für eine Art von Produkt es sich handelt. Anschliessend werden die Einträge automatisch gruppiert, sodass das ganze Gemüse in der App auf einem Haufen liegt und die Tomate nicht erst bemerkt wird, wenn Sie bereits bei den Putzmitteln angekommen sind.

Einkaufsliste erstellen

Öffnen Sie am Mac die Anwendung Erinnerungen und klicken Sie in der linken unteren Ecke auf Neue Liste. Geben Sie ihr einen sinnigen Namen, Bild 1 A, und wählen Sie eine Farbe und ein Symbol B. Doch vor allem definieren Sie den Listentyp als Einkäufe C. Damit sind sämtliche Vorbereitungen bereits abgeschlossen.

Geben Sie Siri den Befehl «Setze Waschmittel auf die Einkaufsliste». Das Waschmittel landet nicht nur direkt in der neuen Liste, sondern wird automatisch der Kategorie «Haushaltsartikel» zugewiesen, Bild 2 A. Doch Einträge lassen sich auch manuell erfassen, indem Sie diese am unteren Ende der Liste hinschreiben; diese Produkte werden nach der Eingabe ebenfalls automatisch kategorisiert.

Bild 1: Für die Einkäufe steht in der App Erinnerungen eine eigene ­Kategorie mit automatischer Sortierung zur Auswahl

 © Quelle: PCtipp.ch

Bild 2: Wenn die Kategorisierung einmal nicht funktioniert, weisen Sie den Artikel einmalig der richtigen Abteilung zu

 © Quelle: PCtipp.ch

Leider klappt das nicht immer; so wird hier der diktierte Eintrag «Cervelat» nicht nur falsch geschrieben B, sondern auch unter Feinkost abgelegt. Das ist für diese Wurst zu viel der Ehre: Verschieben Sie den Eintrag mit der Maus in die Kategorie Fleisch C. Jetzt gilt diese Kategorie in Zukunft für alle neuen Cervelats. Was die Schreibweise angeht, wird man sich wohl oder übel arrangieren müssen.

Eigene Kategorien

Die App schlägt von sich aus die passende Kategorie vor, doch diese Auswahl ist nicht in Stein gemeisselt. Um eine eigene Kategorie zu erstellen, wählen Sie im Menü Ablage den Befehl Neuer Abschnitt, den Sie jetzt mit Spezialitäten füllen können, die in keine andere Kategorie passen wollen.

Inhalt

Kommentare

Apple iOS iPad MacOS Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare