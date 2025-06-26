Gegen den Zickzack-Kurs im Supermarkt

Mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 Sonoma hat Apple der App Erinnerungen eine willkommene Neuheit spendiert: die intelligenten Einkaufslisten. Will heissen: Das System erkennt, um was für eine Art von Produkt es sich handelt. Anschliessend werden die Einträge automatisch gruppiert, sodass das ganze Gemüse in der App auf einem Haufen liegt und die Tomate nicht erst bemerkt wird, wenn Sie bereits bei den Putzmitteln angekommen sind.

Einkaufsliste erstellen

Öffnen Sie am Mac die Anwendung Erinnerungen und klicken Sie in der linken unteren Ecke auf Neue Liste. Geben Sie ihr einen sinnigen Namen, Bild 1 A, und wählen Sie eine Farbe und ein Symbol B. Doch vor allem definieren Sie den Listentyp als Einkäufe C. Damit sind sämtliche Vorbereitungen bereits abgeschlossen.

Geben Sie Siri den Befehl «Setze Waschmittel auf die Einkaufsliste». Das Waschmittel landet nicht nur direkt in der neuen Liste, sondern wird automatisch der Kategorie «Haushaltsartikel» zugewiesen, Bild 2 A. Doch Einträge lassen sich auch manuell erfassen, indem Sie diese am unteren Ende der Liste hinschreiben; diese Produkte werden nach der Eingabe ebenfalls automatisch kategorisiert.