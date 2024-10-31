Zifferblätter wischen auf der Apple Watch

Aus uns unerfindlichen Gründen schaffte Apple in watchOS 10 die Möglichkeit ab, durch einfaches Streichen über das Display zwischen den Zifferblättern zu wechseln. Das sorgte nicht unbedingt für gute Laune. Mit watchOS 10.2 wurde die Möglichkeit zwar wieder eingeführt, aber ab Werk ist diese praktische Funktion deaktiviert. Um das Wischen durch die Zifferblätter zurückzuholen, öffnen Sie die Einstellungen auf der Apple Watch. Navigieren Sie dort in den Bereich Uhr. Jetzt kann die praktische Option Zifferblätter durch Streichen wechseln erneut per Fingertipp aktiviert werden. Und schon ist die Welt wieder ein klein wenig abwechslungsreicher geworden.