Zinseszins in Excel berechnen

Hierfür empfiehlt sich die Funktion ZW. Sie liefert den künftigen Wert einer Investition bei konstantem Zinssatz und ggf. konstanten Einzahlungen. Eine genauere Beschreibung der Funktion finden Sie in der Excel-Hilfe von Office. Für das Beispiel lautet die Formel =ZW(3%/12;xx;0;-1000;1), falls monatlich zu 3% verzinst wird, bzw. =ZW(3%;yy;0;-1000;1) bei jährlicher Verzinsung. Für xx bzw. yy ist die Laufzeit einzugeben: für xx die Anzahl Monate, für yy die Anzahl Jahre, die Sie interessieren. 1000 ist die Investition, mit der Sie gestartet sind.