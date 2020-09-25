25. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Plugin
Zoom-Meeting via Outlook planen – so gehts
Wenn Sie Zoom-Meetings lieber via Outlook planen und verschicken möchten, geht das – dank eines Plug-ins.
Das Outlook-Plug-in von Zoom richtet eine Schaltfläche in der Symbolleiste von Microsoft Outlook ein. Damit können Sie ein Zoom-Meeting eröffnen oder planen.
- Das Zoom-Plug-in für Microsoft Outlook können Sie über das Zoom-Download-Center herunterladen und dann die Installation per Doppelklick starten.
- Öffnen Sie die Outlook-Desktop-Version.
- Oben in der Symbolleiste finden Sie nun die Schaltfläche Meeting planen. Klicken Sie darauf.
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster beispielsweise, ob die Meeting-ID automatisch erstellt und ein Passwort verwendet werden sollen (empfohlen), ob die Videokamera sofort automatisch aktiv sein soll oder zu Beginn inaktiv etc. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fortfahren.
- Titel, Zoom-Meeting-Link, Ihr Zoom-Name sowie Meeting-ID und Passwort werden automatisch in eine E-Mail übertragen. Sie müssen nun nur noch definieren, wann und wo das Meeting über die Bühne gehen soll und an wen Sie die Einladung verschicken möchten.
Hinweis: Dies wurde mit der Outlook-Desktop-Version Microsoft 365 durchgeführt.
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