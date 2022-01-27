Zoom: den Warteraum aktivieren

Mithilfe des Warteraums kann man als Gastgeber (Host) Teilnehmenden nacheinander Zutritt zum Meeting gewähren. Oder man kann sie dort warten lassen und alle gleichzeitig «einlassen». PCtipp zeigt, wie der Warteraum im Zoom-Konto aktiviert wird. Demnächst soll es übrigens möglich sein, Videos zum Warteraum hinzuzufügen.

Aktivieren des Warteraums

So aktivieren Sie den virtuellen Warteraum für Ihr Zoom-Konto: