Zu viel Information auf der Apple Watch eindämmen

Die Funktion Live-Aktivitäten auf der Apple Watch bietet eine praktische Möglichkeit, ­Informationen in Echtzeit anzuzeigen. So können sich Timer, Apps oder Sportresultate jederzeit einklinken – was zur Folge hat, dass das Zifferblatt einfach gekapert wird.

Wenn Sie auf diesen unfreiwilligen Informationsschub verzichten möchten, öffnen Sie an der Apple Watch die Einstellungen und dort den Bereich Allgemein. Tippen Sie auf Automatisch starten und danach auf die Einstellungen für Live-Aktivitäten. Hier knipsen Sie den Schalter Life-Aktivitäten aus.

Die Funktion bleibt dennoch zugänglich: Heben Sie das Handgelenk an, um die Apple Watch zu aktivieren und tippen Sie zweimal Daumen und Zeigefinger zusammen. Damit wird diese Funktion doch noch nützlich.