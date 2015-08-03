Zugriff auf Netzlaufwerke wiederherstellen

Vor einiger Zeit zeigte PCtipp einen Trick, wie man Konflikte bei der Vergabe von Laufwerksbuchstaben verhindern kann. Wenn man als Nutzer ohne Adminrechte manuelle Laufwerksbuchstaben vergibt, kann es vorkommen, dass den Usern beim Starten von Anwendungen mit Adminrechten diese Netzlaufwerke nicht mehr angezeigt werden. Dies kann aber verhindert, bzw. unterbunden werden.