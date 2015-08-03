3. Aug 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Zugriff auf Netzlaufwerke wiederherstellen
Aus verschiedenen Gründen kann es manchmal vorkommen, dass man keinen Zugriff mehr auf Netzlaufwerke hat. PCtipp zeigt eine mögliche Lösung auf.
Vor einiger Zeit zeigte PCtipp einen Trick, wie man Konflikte bei der Vergabe von Laufwerksbuchstaben verhindern kann. Wenn man als Nutzer ohne Adminrechte manuelle Laufwerksbuchstaben vergibt, kann es vorkommen, dass den Usern beim Starten von Anwendungen mit Adminrechten diese Netzlaufwerke nicht mehr angezeigt werden. Dies kann aber verhindert, bzw. unterbunden werden.
- Geben Sie den Begriff regedit im Suchfeld von Windows ein.
- Öffnen Sie den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
- Machen Sie einen Rechtsklick ins den rechten Teil Fensters.
- Wählen Sie den Menüpunkt Neu / DWORD-Wert aus.
- Nennen Sie den Eintrag EnableLinkedConnections.
- Führen Sie einen Doppelklick auf den neuen Eintrag aus.
- Im Fenster Wert geben Sie die Zahl 1 ein.
- Klicken Sie auf OK und verlassen Sie die Registry. Eventuell müssen Sie den Rechner neu starten.
Hinweis: Änderungen in der Registry sollten nur von erfahrenen Windows-Usern vorgenommen werden.
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