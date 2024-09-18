Zurück zu den alten Werten

macOS 14 bringt eine Neuerung, die viele zur Weissglut treibt: Ein Klick auf den Schreibtisch schiebt die Fenster zur Seite und blendet stattdessen einen grauen Rand ein A. Ein erneuter Klick holt die Fenster zurück. Um die alte Ordnung wiederherzustellen, öffnen Sie die Systemeinstellungen. Im Bereich Schreibtisch & Dock B. Suchen Sie den Abschnitt Schreibtisch und Stage Manager C. Unter dem Punkt Zum Anzeigen des Schreibtischs wählen Sie im Ein­blendmenü die Option Nur in Stage Manager D.