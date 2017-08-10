Zusätzlichen Dateityp in Kontextmenü «Neu» ergänzen

Im Windows-Explorer fördert der Rechtsklick in einem Ordner oder auf den Desktop ein Kontextmenü zutage, das nebst anderen auch einen Untermenüpunkt Neu zeigt. Dieser enthält mehrere Dateitypen, die Sie von hier aus im angeklickten Ordner erstellen könnten. Klassischerweise sind hier Einträge wie Microsoft-Word-Dokument oder Textdokument zu finden – plus noch einige mehr, aber eben längst nicht alle. Fehlt einer, den Sie hier brauchen?

Lösung: Angenommen, Sie wollen häufig .reg-Dateien erstellen, die es zum Importieren von Registry-Einstellungen braucht. Es sind im Grunde reine Textdateien, die aber Registry-Einträge in Textform enthalten und die Endung .reg tragen. Die .reg-Dateien sind nur ein Beispiel; Sie können die Schritte auch für andere Dateitypen vollziehen.

So gehts

Öffnen Sie den Registry-Editor, indem Sie Windowstaste+R drücken, regedit eintippen und mit Enter ausführen. Bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung.

Klappen Sie den Zweig HKEY_CLASSES_ROOT auf. Hier finden Sie haufenweise Zweige mit Einstellungen für jeden Dateityp, den Windows auch nur im entferntesten kennt. Klicken Sie den hinzuzufügenden Dateityp mit der rechten Maustaste an, hier zum Beispiel .reg. Wählen Sie Neu/Schlüssel und benennen Sie ihn ShellNew.