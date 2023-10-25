Zwei-Faktor-Authentifizierung in GMX aktivieren – so gehts

Hinweis 1: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät und der Webversion, bzw. einem Android-13-Smartphone und der GMX-App-Version 7.36.1 durchgeführt.

Hinweis 2: Für die Nutzung externer E-Mail-Programme (z. B. Outlook oder Thunderbird) über POP3/IMAP oder die Einbindung Ihres GMX-Kalenders/Adressbuchs (z. B. mit CalDav bzw. CardDav) in ein externes Programm, müssen Sie jetzt ein einmaliges Anwendungsspezifisches Passwort erstellen.