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Claudia Maag
25. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.

Sicherheit

Zwei-Faktor-Authentifizierung in GMX aktivieren – so gehts

In GMX ist es nicht ganz so einfach, die 2FA zu aktivieren. Sie benötigen dafür die Webversion, die aktuelle GMX-App und eine Authentifizierungs-App wie z. B. Google Authenticator.

Die 2FA ist standardmässig deaktiviert. Für die Aktivierung brauchen Sie die Handy-App und eine Authentifikator-App wie Microsoft- oder Google Authenticator

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Eine weitere Sicherheitsstufe für Ihre E-Mail-Dienste ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die auch Inhaber einer GMX-Mailadresse nutzen können. Doch wie wird die eigentlich in GMX aktiviert? Sie benötigen hierfür die aktuellste Version der GMX-App für Ihr Handy (Push-Benachrichtigungen müssen aktiviert sein) und eine Authentifizierungs-App (z. B. Google Authenticator oder Microsoft Authenticator, mehr dazu hier) auf dem Smartphone.

2FA ist in GMX standardmässig deaktiviert

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Loggen Sie sich mit Ihrem GMX-Konto bei der Webversion ein.
  2. Klicken Sie in der linken Spalte auf Einstellungen.
  3. Hier gehts unter Sicherheit zu Passwort/Konto sowie Login & Sicherheit.
  4. Ganz unten finden Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese ist standardmässig deaktiviert.
  5. Klicken Sie dort auf den blauen Link Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (s. Bild oben)
  6. Nun folgt eine Sicherheitsüberprüfung, für die Sie die GMX-App benötigen.

Es sind zahlreiche Schritte nötig, GMX führt aber gut durch die nötigen Schritte

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Falls Sie auf Ihrem Smartphone keine Benachrichtigungen erhalten, prüfen Sie in den Handy-Einstellungen die Berechtigungen für die GMX-App.

    • Android-Einstellungen für GMX-App und Sicherheitswarnung

     © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

  • Folgen Sie der Anleitung auf dem Display, geben Sie einen Bestätigungscode ein und Sie werden angeleitet, was Sie mit Ihrer Authenticator-App machen müssen (QR-Code scannen)

    • Sie müssen in der Handy-App bei einer Push-Benachrichtigung bestätigen, dass Sie das sind

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wieder deaktivieren: Sie können die 2FA jederzeit in GMX Mein Account im Reiter Sicherheit deaktivieren.

    • Zum Beispiel mit Google Authenticator auf dem Handy scannen Sie diesen QR-Code

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Sichern Sie den Geheimschlüssel bzw. drucken ihn aus. Verraten Sie diesen niemandem

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis 1: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät und der Webversion, bzw. einem Android-13-Smartphone und der GMX-App-Version 7.36.1 durchgeführt.

    Hinweis 2: Für die Nutzung externer E-Mail-Programme (z. B. Outlook oder Thunderbird) über POP3/IMAP oder die Einbindung Ihres GMX-Kalenders/Adressbuchs (z. B. mit CalDav bzw. CardDav) in ein externes Programm, müssen Sie jetzt ein einmaliges Anwendungsspezifisches Passwort erstellen.

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