Die Zwischenablage als Sammellager

Das kleine Batch Clipboard kümmert sich nur um ein Thema, aber ein besonders lästiges: das korrekte Beladen der Zwischenablage. Statt in einer endlosen Abfolge von Kopieren und Einsetzen zwischen zwei Anwendungen zu wechseln, lassen sich alle Textschnipsel zuerst sammeln und danach in derselben Reihenfolge am Ziel einsetzen. Dazu werden die Kurzbefehle Control+Command+C und Control+Command+V verwendet, doch das lässt sich in den Einstellungen nach Wunsch ändern.

Die Reihenfolge, in der die Schnipsel am Ziel eingesetzt werden, entspricht jener beim Kopieren. Zusätzlich wird in der Menüleiste die Anzahl der aktuellen Schnipsel angezeigt. Hier werden auch die Einstellungen aufgerufen. Ausserdem lässt sich der Verlauf einsehen oder mit dem Befehl Clear History löschen.

Info: Kostenlos, Download im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3452, Englisch. Über einen einmaligen In-App-Kauf von 4 Franken werden einige weitere Funktionen freigeschaltet – und natürlich die Weiterentwicklung unterstützt.