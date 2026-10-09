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9. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Pressemitteilung

Digital vernetzt: Arbeiten von zu Hause aus

Die Digitalisierung hat das Arbeiten von zu Hause vereinfacht. Auch in der Schweiz nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz in das Home-Office zu verlagern.
© ChatGPT

Moderne Technik und stets verfügbares Internet ermöglichen es, flexibel von unterwegs oder einfach zu Hause zu arbeiten. Beruf und Familie sind so viel besser koordinierbar und das oft stundenlange Pendeln zum Arbeitsort fällt weg.

Was braucht es für ein funktionales Home-Office?

Meist sind grössere Investitionen nicht notwendig. Die IT (Computer, Laptop inklusive Programme) werden in der Regel vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Freiberufler hingegen müssen sich um die technische Ausstattung selbst kümmern. Dennoch muss die Einrichtung eines privaten Büros zu Hause nicht teuer sein. Für den Einstieg ins «Home-Office-Business» genügen einige Möbel. Die wichtigsten Einrichtungsgegenstände sind ein funktioneller Schreibtisch mit grosser Tischplatte. Die Ablagefläche sollte gross genug sein, damit auch Kugelschreiber, Bleistifte, Notizbuch und weitere Büro-Utensilien Platz finden. Ebenso wichtig wie der Schreibtisch ist dessen Platzierung. In einem kleinen Raum bietet ein Eckschreibtisch viel Arbeitsfläche. Durch die spezielle Form werden die Ecken des Zimmers optimal ausgenutzt. Ein Bürotisch sollte möglichst im 90°-Winkel zum Fenster platziert werden. Wenn das Tageslicht von der Seite einfällt, gibt es keine störenden Spiegelungen auf dem Computer-Bildschirm. Viele Menschen bevorzugen moderne, höhenverstellbare Stehschreibtische. Aus ergonomischer Sicht bieten diese Modelle den Vorteil, dass zwischen Stehen und Sitzen gewechselt werden kann. Diese Abwechslung kann den Rücken entlasten und Verspannungen vorbeugen. Einen ähnlichen Effekt haben Kniebeugen und gymnastische Übungen, die als praktisches Büro-Work-out helfen, die verspannte Muskulatur zu lockern.

Beleuchtung und Komfort - so wichtig sind diese Dinge

Beim Arbeiten am Computer ist die richtige Beleuchtung sehr wichtig. Eine Stehlampe sorgt für Helligkeit und bringt Licht dorthin, wo Decken- oder Wandleuchten nicht hinreichen. Als fokussierte Lichtquelle neben dem Schreibtisch erhellt die Stehlampe das Arbeitsumfeld. Bei Bedarf kann das Home-Office mit einer integrierten Leselampe ausgerüstet werden. Für eine kleine ruhige Arbeits-Ecke reicht eine einzelne Lampe als Grundbeleuchtung aus. Ein grösseres Home-Office hingegen erfordert eine Kombination aus verschiedenen Leuchtquellen. Hängeregale und Wandregale sind wahre Allrounder. Sie bieten Platz für Aktenordner, Dokumente, Papiere und Büromaterial. Platzsparende Regale ersetzen vor allem in kleinen Räumen wuchtige Schränke. Bei Bedarf lässt sich auch eine eigentlich im Schlafzimmer befindliche Kommode «zweckentfremden» und als Aufbewahrungsort für Unterlagen und Materialvorräte nutzen. Wer tagtäglich viele Stunden mit Arbeiten im häuslichen Büro verbringt, sollte auf Komfort achten. So muss die Sitzhöhe beim Bürostuhl stufenlos verstellbar sein. Eine anpassbare Sitztiefe ermöglicht noch mehr Flexibilität. Armlehnen dienen der Entlastung von Schultern und Nacken. Trotz perfekter Gestaltung und modernster IT-Technik fühlen sich Menschen, die im Home-Office arbeiten, oft gestresst. Gegen mentale Überlastung helfen feste Arbeitszeiten und eine durchdachte Strategie. Pausen sind auch beim Arbeiten von zu Hause aus selbstverständlich. Verlassen Sie den Raum, um eine Tasse Kaffee zu kochen oder für einen kurzen Spaziergang. Die in der Firma übliche Pausenregelung hat im Home-Office ebenfalls Gültigkeit. Nach einigen Entspannungsmomenten verbessert sich die Konzentrationsfähigkeit und Sie können Ihre Aufgaben mit mehr Schwung und Energie erfüllen.

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