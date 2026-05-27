GPT Image-2 Canvas: KI-Bilder erstellen & bearbeiten mit HitPaw FotorPea

Teil 3: Fortgeschrittene Tipps für effizientere und bessere Ergebnisse

Mit diesen Tricks holst du noch mehr aus der GPT Image-2 Canvas heraus:

Strukturierte Prompts : Schreibe deine Anfragen immer in der Reihenfolge «Motiv → Szene → Stil → Qualität», damit die KI deine Wünsche besser versteht. Beispiel: «Retro-Filmstil eines Cafés mit Holztischen und warmer Beleuchtung, hochauflösend, geringes Korn».

Schreibe deine Anfragen immer in der Reihenfolge «Motiv → Szene → Stil → Qualität», damit die KI deine Wünsche besser versteht. Beispiel: «Retro-Filmstil eines Cafés mit Holztischen und warmer Beleuchtung, hochauflösend, geringes Korn». Mehrere Vorschläge generieren: Lass dir zum gleichen Prompt 3-4 Bilder erstellen, wähle das beste aus und passe es dann an – das spart Zeit und gibt dir mehr Auswahl.

Lass dir zum gleichen Prompt 3-4 Bilder erstellen, wähle das beste aus und passe es dann an – das spart Zeit und gibt dir mehr Auswahl. Vorgefertigte Vorlagen nutzen: Als Einsteiger kannst du mit den integrierten Vorlagen beginnen und diese dann anpassen, um dich mit den Funktionen vertraut zu machen.

Als Einsteiger kannst du mit den integrierten Vorlagen beginnen und diese dann anpassen, um dich mit den Funktionen vertraut zu machen. Lokale Neugenerierung clever einsetzen: Wenn nur ein kleines Detail nicht passt, musst du nicht neu generieren – nutze die lokale Neugenerierung, um Zeit zu sparen und den Gesamtstil zu behalten.

Teil 4: Häufig gestellte Fragen

Wie kann man ein unscharfes Bild korrigieren, das mit GPT Image-2 Canvas erstellt wurde?

Antwort: Nutze nach der Erstellung einfach den Magischen Upscaler in HitPaw FotorPea. Er vergrössert das Bild um das 2- bis 4-fache, entfernt gleichzeitig Rauschen und Unschärfen – ganz ohne Export in ein anderes Programm.

Warum verändert die KI während der Bearbeitung per Chat häufig Teile eines Bildes, die ich eigentlich behalten möchte?

Antwort: Achte bei deinen Befehlen darauf, zuerst klar zu definieren, was erhalten bleiben soll, bevor du die Änderung beschreibst. Beispiel: «Behalte die Pose und Kleidung der Person unverändert, ändere nur den Hintergrund zu einem Strand». Alternativ kannst du die lokale Neugenerierung nutzen und nur den Bereich markieren, der angepasst werden soll – so werden andere Teile nicht versehentlich verändert.

Ist die GPT Image-2 Canvas in HitPaw FotorPea kostenlos nutzbar?

Antwort: Wir bieten eine kostenlose Testversion an, mit der Sie grundlegende Funktionen wie Bildgenerierung und einfache Bearbeitung ausprobieren können. Unbegrenzte Nutzung, Export in hoher Auflösung, alle Stilvorlagen und Stapelverarbeitungsfunktionen erfordern eine kostenpflichtige Mitgliedschaft.

Fazit

Die GPT Image-2 Canvas von HitPaw FotorPea beseitigt die Trennung zwischen Generierung, Bearbeitung und Optimierung von KI-Bildern. Ob du als Einsteiger schnell ansprechende Ergebnisse erzielen oder als Profi effizient arbeiten möchtest – mit der Kombination aus textgesteuerter Generierung und flexibler Canvas-Bearbeitung erledigst du alle Schritte in einem Tool.

Mit ein paar Tipps zu Prompts und der richtigen Nutzung der Bearbeitungsfunktionen kannst du deine kreativen Ideen schnell und einfach in fertige Bilder umwandeln – ohne ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Programmen.