HitPaw FotorPea im Test: KI-Bilder erstellen

Das mühsame Kombinieren verschiedener Programme gehört der Vergangenheit an. Diese Plattform deckt Ihren gesamten kreativen Workflow nahtlos ab:

Text-zu-Bild-Generator: Erschaffen Sie einzigartige visuelle Inhalte, indem Sie der Software einfach Ihre Textbeschreibungen übergeben.

Erschaffen Sie einzigartige visuelle Inhalte, indem Sie der Software einfach Ihre Textbeschreibungen übergeben. Bildverbesserung & Skalierung: Rechnen Sie Ihre generierten Meisterwerke oder alte Fotos direkt hochauflösend und gestochen scharf.

Rechnen Sie Ihre generierten Meisterwerke oder alte Fotos direkt hochauflösend und gestochen scharf. Hintergrund-Bearbeitung: Entfernen oder tauschen Sie den Hintergrund Ihrer Motive präzise und innerhalb von Sekunden aus.

Entfernen oder tauschen Sie den Hintergrund Ihrer Motive präzise und innerhalb von Sekunden aus. Detail-Korrektur: Retuschieren Sie Bildfehler oder entfernen Sie unerwünschte Objekte nahtlos aus Ihren Aufnahmen.

Teil 2: Mit HitPaw FotorPea KI-Bilder erstellen

Bevor diese zusätzlichen Werkzeuge für die Nachbearbeitung zum Einsatz kommen, steht die eigentliche Bildschöpfung im Vordergrund. Wenn Sie mit dieser Software eigene KI-Bilder erstellen, bildet die integrierte Text-zu-Bild-Funktion das kreative Fundament.

Diese Funktion verwandelt geschriebene Worte direkt in detaillierte Grafiken und schliesst die Lücke zwischen einer abstrakten Idee und einem fertigen visuellen Entwurf.

KI-Bilder erstellen im Überblick

Das absolute Highlight für viele Tester und der grösste Vorteil von HitPaw FotorPea ist die enorme Auswahl an verschiedenen KI-Modellen. Während herkömmliche Generatoren Sie oft auf einen einzigen, starren Algorithmus festlegen, bricht diese Plattform diese Grenze auf. Stellen Sie sich vor, Sie können für jedes spezifische Projekt genau die technologische Basis wählen, die perfekt zu Ihrer künstlerischen Vision passt.

In unseren Praxistests sorgt diese technologische Flexibilität für eine bemerkenswerte Präzision und kreative Unabhängigkeit:

Grosse Auswahl an KI-Modellen: Die Plattform bietet moderne Generatoren wie GPT Image-2 für besonders präzise und detailreiche Ergebnisse.

Die Plattform bietet moderne Generatoren wie GPT Image-2 für besonders präzise und detailreiche Ergebnisse. Über 100 Kunststile: Wechseln Sie flexibel zwischen fotorealistischen Bildern, Anime, Cyberpunk oder klassischen Gemälde-Stilen.

Wechseln Sie flexibel zwischen fotorealistischen Bildern, Anime, Cyberpunk oder klassischen Gemälde-Stilen. Flexible Kontrolle: Sie bestimmen Seitenverhältnis und Bilddetails, während die KI Licht und Farben automatisch optimiert.

So erstellen Sie Schritt für Schritt KI-Bilder

Der kreative Prozess lässt sich über die Text-zu-Bild-Funktion ohne Vorkenntnisse anhand eines praktischen Beispiels nachvollziehen.

Hier sehen Sie, wie die Software eine präzise Textbeschreibung (Prompt) mithilfe des hochentwickelten Bildmodells umsetzt:

Modul öffnen: In der Desktop-Anwendung die Funktion «Text zu Bild» wählen.

Modell aktivieren: Das extrem textgenaue Modell GPT Image-2 auswählen.

Prompt eingeben: Die gewünschte Bildbeschreibung in das Textfeld eintippen. (Beispiel: A minimalist, bright Scandinavian-style design café with elegant concrete surfaces and matte black accents. The interior is light-flooded and cleanly structured. In the background, sharp in focus, a minimalist neon sign glows with the crisp, precise German text ‹Kreativ Ecke›, spelled exactly as written. Professional architectural photography, photorealistic, extremely detailed, cool and modern color palette, aspect ratio 16:9.)