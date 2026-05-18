HitPaw VikPea V5.3.0: Neues Video-Beauty-Feature für KI-Editing

Teil 1: Neues Video-Beauty-Modul in VikPea V5.3.0

Die neueste Version von HitPaw VikPea führt erstmals ein integriertes Video-Beauty-System ein, das speziell für die automatische Optimierung von Personen in Videos entwickelt wurde. Nutzer können ihre Aufnahmen nun direkt mit KI verschönern, ohne komplexe manuelle Bearbeitungsschritte durchführen zu müssen.

Das Modul vereint mehrere Funktionen in einem System, darunter Beauty-Filter, KI-Make-up und visuelle Effekte, die sich flexibel miteinander kombinieren lassen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, Hautaufhellung, Augen-Make-up und weitere Beauty-Anpassungen gleichzeitig anzuwenden. Besonders hervorzuheben ist die einfache Bedienung, da die gesamte Optimierung über einen automatisierten Ein-Klick-Prozess erfolgt.

Aktuell ist das Feature vor allem für Einzelpersonen in Videos optimiert und liefert dort die besten Ergebnisse, während die Unterstützung für mehrere Personen oder Tracking-Funktionen noch eingeschränkt ist.

Teil 2: Mehrwert für Content Creator und typische Anwendungsszenarien

Das neue Video-Beauty-Feature richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmässig Kurzvideos oder Social-Media-Inhalte erstellen. Besonders bei Portraitvideos, Lifestyle-Clips oder Beauty-Content sorgt die KI für eine deutlich schnellere und gleichmässigere Nachbearbeitung.

Der grösste Vorteil liegt darin, dass auch Einsteiger ohne Vorkenntnisse sofort professionelle Ergebnisse erzielen können. Statt zeitaufwendiger manueller Retusche übernimmt die KI automatisch die Optimierung von Hautstruktur, Farbwirkung und visuellen Effekten. Dadurch wird der gesamte Bearbeitungsprozess erheblich beschleunigt und gleichzeitig vereinfacht.

Zusätzlich profitieren Nutzer von flexiblen Exportoptionen. Neben lokalem Export steht auch Cloud-Rendering zur Verfügung, wobei das System auf einem einfachen Punktesystem basiert: Vier Sekunden Videomaterial entsprechen einem Punktverbrauch im Cloud-Prozess.

Teil 3: Mehr als Beauty: KI Video Enhancer mit 8K-Upscaling

Neben dem neuen Video-Beauty-Modul bleibt KI Video Enhancer eine umfassende KI-Plattform für professionelle Videobearbeitung. Die Software konzentriert sich nicht nur auf Beauty-Optimierung, sondern auch auf hochwertige Videoverbesserung und KI-gestützte Content-Erstellung. Dadurch eignet sie sich sowohl für kreative Creator als auch für Nutzer, die bestehende Videos technisch aufwerten möchten.

Highlights von VikPea:

KI-gestütztes 8K Video Upscaling

Video-Entschärfung und Restaurierung

Automatische KI-Kolorierung

Rauschreduzierung

Low-Light- und Nachtmodus

Stabilisierung verwackelter Aufnahmen

Cloud-Verarbeitung für grosse Dateien

Die wichtigsten Kernfunktionen von VikPea umfassen unter anderem KI-gestütztes 8K Video Upscaling, das selbst niedrig aufgelöste Aufnahmen deutlich verbessert und in höhere Qualitätsstufen transformiert. Darüber hinaus bietet die Software Video-Entschärfung und Restaurierung, automatische KI-Kolorierung, effektive Rauschreduzierung sowie einen Low-Light- und Nachtmodus, der dunkle Szenen sichtbar verbessert. Auch verwackelte Videos können durch die integrierte Stabilisierung deutlich ruhiger und professioneller wirken. Zusätzlich ermöglicht die Cloud-Verarbeitung eine schnelle Bearbeitung auch grosser Dateien, ohne die lokale Leistung stark zu belasten.

Ein weiterer wichtiger Schritt der Weiterentwicklung ist die KI-gestützte Videoerstellung aus Bildern und Texten. Dabei unterstützt VikPea moderne Modelle wie Kling O1, Kling 2.6, PixVerse 5.5 und Seedance 2.0, wodurch sich völlig neue Möglichkeiten für kreative Video-Generierung eröffnen.

Insgesamt entwickelt sich VikPea damit zu einer ganzheitlichen KI-Plattform, die sowohl klassische Videoverbesserung als auch moderne AI-Video-Generation vereint.

Teil 4: So funktioniert Video Beauty in VikPea

Die Nutzung des neuen Video-Beauty-Features ist bewusst einfach gehalten und eignet sich daher auch für Einsteiger ohne Vorerfahrung.

Schritt 1: Zuerst wird VikPea heruntergeladen und geöffnet. Nach dem Start der Software gelangt man direkt in die Benutzeroberfläche und kann sofort mit der Bearbeitung beginnen.

Schritt 2: Anschliessend klickt man auf «Video Beauty», um den Beauty-Bereich zu öffnen. Dort stehen alle KI-Beauty- und Make-up-Funktionen zentral zur Verfügung.