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18. Mai 2026
Lesedauer 5 Min.

Pressemitteilung

HitPaw VikPea V5.3.0: Neues Video-Beauty-Feature für KI-Editing

Mit HitPaw VikPea V5.3.0 erscheint ein neues Video-Beauty-Modul für Windows, das KI-gestützte Videobearbeitung noch einfacher macht. Durch die Kombination aus Beauty, Make-up und Effekten lassen sich Videos mit nur einem Klick professionell optimieren – ideal für Creator, Vlogs und Portraitvideos.
© HitPaw
Teil 1: Neues Video-Beauty-Modul in VikPea V5.3.0

Die neueste Version von HitPaw VikPea führt erstmals ein integriertes Video-Beauty-System ein, das speziell für die automatische Optimierung von Personen in Videos entwickelt wurde. Nutzer können ihre Aufnahmen nun direkt mit KI verschönern, ohne komplexe manuelle Bearbeitungsschritte durchführen zu müssen.

Das Modul vereint mehrere Funktionen in einem System, darunter Beauty-Filter, KI-Make-up und visuelle Effekte, die sich flexibel miteinander kombinieren lassen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, Hautaufhellung, Augen-Make-up und weitere Beauty-Anpassungen gleichzeitig anzuwenden. Besonders hervorzuheben ist die einfache Bedienung, da die gesamte Optimierung über einen automatisierten Ein-Klick-Prozess erfolgt.

Aktuell ist das Feature vor allem für Einzelpersonen in Videos optimiert und liefert dort die besten Ergebnisse, während die Unterstützung für mehrere Personen oder Tracking-Funktionen noch eingeschränkt ist.

Teil 2: Mehrwert für Content Creator und typische Anwendungsszenarien

Das neue Video-Beauty-Feature richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmässig Kurzvideos oder Social-Media-Inhalte erstellen. Besonders bei Portraitvideos, Lifestyle-Clips oder Beauty-Content sorgt die KI für eine deutlich schnellere und gleichmässigere Nachbearbeitung.

Der grösste Vorteil liegt darin, dass auch Einsteiger ohne Vorkenntnisse sofort professionelle Ergebnisse erzielen können. Statt zeitaufwendiger manueller Retusche übernimmt die KI automatisch die Optimierung von Hautstruktur, Farbwirkung und visuellen Effekten. Dadurch wird der gesamte Bearbeitungsprozess erheblich beschleunigt und gleichzeitig vereinfacht.

Zusätzlich profitieren Nutzer von flexiblen Exportoptionen. Neben lokalem Export steht auch Cloud-Rendering zur Verfügung, wobei das System auf einem einfachen Punktesystem basiert: Vier Sekunden Videomaterial entsprechen einem Punktverbrauch im Cloud-Prozess.

Teil 3: Mehr als Beauty: KI Video Enhancer mit 8K-Upscaling

Neben dem neuen Video-Beauty-Modul bleibt KI Video Enhancer eine umfassende KI-Plattform für professionelle Videobearbeitung. Die Software konzentriert sich nicht nur auf Beauty-Optimierung, sondern auch auf hochwertige Videoverbesserung und KI-gestützte Content-Erstellung. Dadurch eignet sie sich sowohl für kreative Creator als auch für Nutzer, die bestehende Videos technisch aufwerten möchten.

Highlights von VikPea:

  • KI-gestütztes 8K Video Upscaling
  • Video-Entschärfung und Restaurierung
  • Automatische KI-Kolorierung
  • Rauschreduzierung
  • Low-Light- und Nachtmodus
  • Stabilisierung verwackelter Aufnahmen
  • Cloud-Verarbeitung für grosse Dateien

Die wichtigsten Kernfunktionen von VikPea umfassen unter anderem KI-gestütztes 8K Video Upscaling, das selbst niedrig aufgelöste Aufnahmen deutlich verbessert und in höhere Qualitätsstufen transformiert. Darüber hinaus bietet die Software Video-Entschärfung und Restaurierung, automatische KI-Kolorierung, effektive Rauschreduzierung sowie einen Low-Light- und Nachtmodus, der dunkle Szenen sichtbar verbessert. Auch verwackelte Videos können durch die integrierte Stabilisierung deutlich ruhiger und professioneller wirken. Zusätzlich ermöglicht die Cloud-Verarbeitung eine schnelle Bearbeitung auch grosser Dateien, ohne die lokale Leistung stark zu belasten.

Ein weiterer wichtiger Schritt der Weiterentwicklung ist die KI-gestützte Videoerstellung aus Bildern und Texten. Dabei unterstützt VikPea moderne Modelle wie Kling O1, Kling 2.6, PixVerse 5.5 und Seedance 2.0, wodurch sich völlig neue Möglichkeiten für kreative Video-Generierung eröffnen.

Insgesamt entwickelt sich VikPea damit zu einer ganzheitlichen KI-Plattform, die sowohl klassische Videoverbesserung als auch moderne AI-Video-Generation vereint.

Teil 4: So funktioniert Video Beauty in VikPea

Die Nutzung des neuen Video-Beauty-Features ist bewusst einfach gehalten und eignet sich daher auch für Einsteiger ohne Vorerfahrung.

Schritt 1: Zuerst wird VikPea heruntergeladen und geöffnet. Nach dem Start der Software gelangt man direkt in die Benutzeroberfläche und kann sofort mit der Bearbeitung beginnen.

Schritt 2: Anschliessend klickt man auf «Video Beauty», um den Beauty-Bereich zu öffnen. Dort stehen alle KI-Beauty- und Make-up-Funktionen zentral zur Verfügung.

© HitPaw

Schritt 3: Danach wird das gewünschte Video hochgeladen und verarbeitet. Im nächsten Schritt wählt man die gewünschten Beauty- oder Make-up-Effekte aus und kann diese flexibel kombinieren.

© HitPaw

Schritt 4: Zum Schluss wird das Video in der Vorschau geprüft und anschliessend exportiert. Dadurch lässt sich das fertige Ergebnis entweder lokal speichern oder weiterverwenden.

© HitPaw
FAQ

Für welche Videos eignet sich das Video-Beauty-Feature am besten?
Die Funktion ist besonders für Einzelpersonen in Portrait- und Kurzvideos optimiert und liefert dort die besten Ergebnisse, insbesondere bei Social-Media-Content wie Reels, TikToks oder Vlogs.

Ist das Feature kostenlos nutzbar?
Nein, die Video-Beauty-Funktion ist an ein VIP-Abonnement gebunden.

Wie viel kostet das Abo?
Das monatliche Abonnement kostet 42,99 € und verlängert sich automatisch, kann jedoch jederzeit gekündigt werden. Alternativ gibt es eine deutlich günstigere Lifetime-Lizenz für 159,99 € Einmalzahlung, mit der Nutzer dauerhaft Zugriff auf alle Premium-Funktionen wie Video Enhancement, Reparatur und Beauty-Tools erhalten.

Unterstützt VikPea Cloud-Export?
Ja, neben lokalem Export steht auch Cloud-Rendering zur Verfügung.

Fazit

HitPaw VikPea V5.3.0 bringt mit dem neuen Video-Beauty-Modul eine spürbare Weiterentwicklung in der KI-Videobearbeitung und macht professionelle Videooptimierung erstmals wirklich zugänglich für Einsteiger. Durch die Kombination aus Beauty-Filtern, Make-up-Effekten und intelligenter KI-Verbesserung lassen sich in kurzer Zeit Ergebnisse erzielen, die sonst nur mit aufwendiger Nachbearbeitung möglich wären.

Besonders interessant ist, dass sich VikPea nicht nur auf Beauty konzentriert, sondern als komplette KI-Video-Plattform weiterentwickelt. Funktionen wie 8K-Upscaling, Video-Restaurierung und KI-Video-Generierung erweitern den kreativen Spielraum deutlich und machen die Software zu einem vielseitigen Tool für Content Creator.

Gerade für Nutzer, die regelmässig Social-Media-Inhalte produzieren, kann sich das Upgrade schnell lohnen, da Zeitersparnis und Ergebnisqualität deutlich steigen. Wer eine einfache, aber leistungsstarke Lösung für moderne Videoerstellung sucht, findet in VikPea V5.3.0 ein besonders starkes Gesamtpaket.

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