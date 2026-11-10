Pressemitteilung
Tenorshare Black Friday: 25 % Rabatt, Gratis-Tests & Gewinnspiel
Sieben Tage kostenlos testen: iCareFone und Phone Mirror
Mit iCareFone lassen sich Daten auf dem iPhone sichern, übertragen und verwalten. Phone Mirror spiegelt den Bildschirm eines Smartphones auf einen Computer und unterstützt unter anderem Bildschirmaufnahmen und Screenshots.
Beide Programme können während der Aktion sieben Tage lang für 0 € getestet werden. Danach kostet das Monatsabo 29,99 € für iCareFone beziehungsweise 4,99 € für Phone Mirror. Prüfen Sie vor Beginn die Zahlungs- und Kündigungsbedingungen: Wird das Abo nicht rechtzeitig beendet, kann nach der Testphase eine kostenpflichtige Verlängerung erfolgen.
Ausgewählte Software-Abos mit 25 % Rabatt
Auch mehrere Monatsabos sind während der Black-Friday-Aktion um 25 % reduziert. Dazu gehören unter anderem folgende Programme:
- Tenorshare ReiBoot: Hilft bei der Behebung verschiedener iOS-Systemprobleme. Monatsabo: 26,99 € statt 35,99 €.
- Tenorshare 4uKey: Unterstützt das Entsperren von iPhones und iPads bei bestimmten Bildschirmsperren. Monatsabo: 26,99 € statt 35,99 €.
- iCareFone Transfer: Unterstützt die Übertragung von WhatsApp-Daten zwischen iOS- und Android-Geräten. Monatsabo: 14,99 € statt 19,99 €.
- Tenorshare iAnyGo: Ermöglicht die Änderung des GPS-Standorts auf unterstützten Mobilgeräten. Monatsabo: 13,49 € statt 17,99 €.
- Tenorshare 4uKey for Android: Unterstützt das Entfernen bestimmter Android-Bildschirmsperren und FRP-Sperren. Monatsabo: 22,49 € statt 29,99 €.
- Tenorshare UltData: Sucht nach möglicherweise wiederherstellbaren Daten wie Fotos und Nachrichten. Monatsabo: 34,49 € statt 45,99 €.
Gewinnspiel mit iPhone Duo und weiteren Preisen
Zusätzlich veranstaltet Tenorshare ein Black-Friday-Gewinnspiel. Eine erste Gewinnchance erhalten Interessierte über die Aktionsseite; weitere Chancen sind durch zusätzliche Aufgaben möglich. Zu den angekündigten Preisen gehören ein iPhone Duo, ein Amazon-Gutschein und Tenorshare-Rabattgutscheine. Massgeblich sind die dort veröffentlichten Teilnahme- und Einlösebedingungen.
Angebote bis zum 1. Dezember entdecken
Die Black-Friday-Aktion läuft vom 6. November bis zum 1. Dezember 2026. Wer ein Programm testen, ein ausgewähltes Monatsabo vergünstigt nutzen oder am Gewinnspiel teilnehmen möchte, findet die Übersicht aller Angebote und Bedingungen auf der offiziellen Aktionsseite: https://www.tenorshare.de/sales-promotion.html
Über Tenorshare
Tenorshare entwickelt Software für Datenwiederherstellung, Systemreparatur, Geräteverwaltung und Datenschutz. Das Angebot umfasst Lösungen für iOS, Android, Windows und macOS.
Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.
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