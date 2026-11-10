Tenorshare Black Friday: 25 % Rabatt, Gratis-Tests & Gewinnspiel

Gewinnspiel mit iPhone Duo und weiteren Preisen

Zusätzlich veranstaltet Tenorshare ein Black-Friday-Gewinnspiel. Eine erste Gewinnchance erhalten Interessierte über die Aktionsseite; weitere Chancen sind durch zusätzliche Aufgaben möglich. Zu den angekündigten Preisen gehören ein iPhone Duo, ein Amazon-Gutschein und Tenorshare-Rabattgutscheine. Massgeblich sind die dort veröffentlichten Teilnahme- und Einlösebedingungen.

Angebote bis zum 1. Dezember entdecken

Die Black-Friday-Aktion läuft vom 6. November bis zum 1. Dezember 2026. Wer ein Programm testen, ein ausgewähltes Monatsabo vergünstigt nutzen oder am Gewinnspiel teilnehmen möchte, findet die Übersicht aller Angebote und Bedingungen auf der offiziellen Aktionsseite: https://www.tenorshare.de/sales-promotion.html

Über Tenorshare

Tenorshare entwickelt Software für Datenwiederherstellung, Systemreparatur, Geräteverwaltung und Datenschutz. Das Angebot umfasst Lösungen für iOS, Android, Windows und macOS.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.