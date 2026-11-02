Verschlüsselung im Alltag: Diese Schutzmechanismen begegnen Ihnen täglich

Beim Versenden einer Nachricht oder beim Öffnen einer Website laufen verschlüsselte Verbindungen automatisch mit. Die meisten Nutzer bemerken davon gar nichts. Dieser Überblick zeigt, wo die Technik tatsächlich arbeitet und worauf Sie achten sollten.

Was steckt hinter dem Begriff?

Verschlüsselung verwandelt lesbare Daten in unlesbaren Code. Ohne den passenden Schlüssel bleibt alles ein wirrer Zeichenhaufen. Zwei Varianten begegnen Ihnen im Alltag am häufigsten. Die Transportverschlüsselung sichert Daten auf dem Weg zwischen Ihrem Gerät und einem Server ab. Sobald die Nachricht dort ankommt, liegt sie allerdings im Klartext vor. Der Serverbetreiber hätte also theoretisch Zugriff. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geht einen deutlichen Schritt weiter. Hier bleibt der Inhalt vom Absender bis zum Empfänger unter Verschluss. Selbst der Anbieter des Dienstes sieht dabei nichts.

So begegnet Ihnen Verschlüsselung jeden Tag

Die Technik arbeitet im Hintergrund, meist völlig unsichtbar. Drei Bereiche stechen besonders heraus.

E-Mails: die digitale Postkarte

Herkömmliche E-Mails wandern ungeschützt durchs Netz. Jeder Server auf dem Transportweg könnte mitlesen, ähnlich wie bei einer Postkarte ohne Umschlag. Anbieter mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ändern das grundlegend. Proton Mail etwa verschlüsselt jede versendete Email automatisch, sodass weder der Betreiber noch Dritte Zugriff auf den Inhalt erhalten. Besonders bei vertraulichen Dokumenten oder persönlichen Daten macht dieser Unterschied sich bemerkbar. Viele Schweizer Unternehmen setzen deshalb zunehmend auf solche Lösungen, um den Anforderungen des Datenschutzgesetzes gerecht zu werden.

Das Schloss im Browser

Achten Sie auf das kleine Schloss-Symbol in der Adresszeile Ihres Browsers? Es signalisiert eine HTTPS-Verbindung. Der Browser verschlüsselt dann sämtliche Daten, die zwischen Ihrem Rechner und der Website hin- und herfliessen. Fehlt das Symbol, sollten Sie weder Passwörter noch Kreditkartennummern eingeben. In öffentlichen WLAN-Netzen am Flughafen oder im Café ist besondere Vorsicht geboten, weil ungesicherte Hotspots das Mitlesen erleichtern. Ein VPN verschleiert zusätzlich Ihre IP-Adresse und erschwert es Dritten, Ihr Surfverhalten nachzuverfolgen. Wie sich unerkannt im Internet surfen lässt, erklärt ein separater Ratgeber mit konkreten Einstellungen für verschiedene Browser.

Messenger: verschlüsselt chatten

Signal und WhatsApp setzen standardmässig auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Beide nutzen das offen dokumentierte Signal-Protokoll, das Sicherheitsforscher regelmässig unter die Lupe nehmen. Ausschliesslich Absender und Empfänger lesen die Nachrichten mit. Allerdings bleiben Metadaten wie Zeitpunkt oder Kontaktliste teils für den Anbieter einsehbar. Absolute Anonymität garantiert deshalb kein Messenger allein. Trotzdem ist die Hürde für Aussenstehende durch die Verschlüsselung erheblich höher als bei einer ungeschützten SMS.

Was Sie selbst tun sollten

Verschlüsselung allein reicht nicht aus. Zusammen mit ein paar Grundregeln entsteht aber ein solider Schutz für Ihre digitale Kommunikation.

Bevorzugen Sie Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sei es beim Mailen oder Chatten.

Nutzen Sie für jedes Konto ein eigenes komplexes Passwort und legen Sie es in einem Passwortmanager ab.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung überall dort, wo der Dienst sie anbietet.

Das Bundesamt für Cybersicherheit BACS empfiehlt in seinem Beitrag zur sicheren Verwaltung von Passwörtern exakt diese Kombination aus Passwortmanager und Mehrfaktor-Authentifizierung als wirksamen Basisschutz.

Tipp: Ein Blick auf Schloss-Symbol und Webadresse genügt meistens, um unsichere Formulare noch vor der Eingabe sensibler Daten zu erkennen.

Für Schweizer Nutzer gilt ausserdem das revidierte Datenschutzgesetz (nDSG). Es verpflichtet Unternehmen zu einem sorgfältigen Umgang mit Personendaten und schreibt ihnen technische Schutzmassnahmen vor. Davon profitieren auch Privatanwender, weil Anbieter ihre Dienste entsprechend absichern müssen. Halten Sie Browser, Betriebssystem und Apps stets aktuell. Veraltete Software hinterlässt bekannte Sicherheitslücken, die Angreifer auch bei einwandfreier Verschlüsselung ausnutzen. Verschlüsselung ist letztlich keine Raketenwissenschaft. Sie gehört schlicht zur digitalen Grundhygiene.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma Seeders GmbH.