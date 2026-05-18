Pressemitteilung
Virale ASMR Videos mit HitPaw VikPea erstellen – So einfach geht’s mit KI
Viele Creator stellen sich deshalb die Frage: Wie kann man ein ASMR-Video machen, das professionell aussieht und Zuschauer wirklich fesselt? Gleichzeitig interessieren sich immer mehr Nutzer dafür, ob man mit ASMR-Videos tatsächlich Geld verdienen kann. Moderne KI-Tools erleichtern heute nicht nur die Erstellung solcher Inhalte, sondern helfen auch dabei, die Videoqualität deutlich zu verbessern.
Teil 1. Wie kann man ein ASMR-Video machen?
Ein gutes ASMR-Video lebt von einer Kombination aus beruhigenden Geräuschen, ruhigen Bewegungen und einer angenehmen visuellen Atmosphäre. Damit Zuschauer wirklich entspannen können, spielen sowohl Sound als auch Bildqualität eine wichtige Rolle. Besonders erfolgreiche ASMR-Creator achten deshalb auf mehrere zentrale Faktoren.
1.1 Die richtigen ASMR-Trigger auswählen
Der wichtigste Bestandteil eines ASMR-Videos sind die sogenannten Trigger. Dabei handelt es sich um Geräusche oder Bewegungen, die beim Zuschauer Entspannung oder ein angenehmes Kribbeln auslösen können. Je klarer und ruhiger diese Trigger präsentiert werden, desto angenehmer wirkt das Video.
Besonders beliebt sind:
- Flüstern und sanfte Stimmen
- Tapping- und Klopfgeräusche
- Schneide- oder Food-ASMR
- Langsame Handbewegungen
- Nahaufnahmen von Texturen und Objekten
1.2 Auf eine ruhige Atmosphäre achten
ASMR lebt stark von Stimmung und Atmosphäre. Hintergrundgeräusche oder hektische Bewegungen können die Wirkung schnell zerstören. Deshalb werden viele ASMR-Videos in ruhigen Räumen mit weichem Licht aufgenommen.
Auch langsame Kamerabewegungen und gleichmässige Abläufe sind wichtig, damit das Video beruhigend wirkt und Zuschauer länger zusehen.
1.3 Gute Bildqualität nicht unterschätzen
Viele erfolgreiche ASMR-Videos wirken zwar simpel, setzen aber dennoch auf hochwertige Bildqualität. Unscharfe Aufnahmen, Bildrauschen oder schlechte Beleuchtung können die immersive Wirkung deutlich reduzieren.
Besonders bei Nahaufnahmen – etwa von Händen, Glasoberflächen oder Lebensmitteln – achten Zuschauer stark auf Details. Deshalb setzen immer mehr Creator auf KI-gestützte Videoverbesserung, um ihre Inhalte professioneller wirken zu lassen.
1.4 Auch Anfänger können leicht starten
Für den Einstieg reicht oft bereits ein Smartphone aus. Wichtig sind vor allem eine stabile Aufnahme, gute Lichtverhältnisse und ein klarer Fokus auf entspannende Bewegungen und Sounds.
Mit zusätzlichen KI-Tools lassen sich einfache Aufnahmen später deutlich verbessern, sodass auch Anfänger ohne grosse Erfahrung schnell hochwertigen ASMR-Content produzieren können.
Teil 2. ASMR Videos mit HitPaw VikPea erstellen und verbessern
KI Video Enhancer eignet sich besonders gut für die Erstellung moderner ASMR-Videos, da die Software KI-Video-Generierung mit einfacher Bedienung kombiniert. Neben der AI-Video-Erstellung kann VikPea ausserdem bestehende Videos verbessern und die Bildqualität automatisch optimieren.
Gerade im ASMR-Bereich ist das besonders interessant, weil aktuell viele virale Videos mit AI-generierten Szenen arbeiten. Statt komplizierte Aufnahmen selbst zu filmen, können Creator heute entspannende ASMR-Clips direkt per Texteingabe generieren lassen. Beliebte Inhalte sind beispielsweise Food-ASMR, Tapping-Videos, Glasgeräusche oder ruhige Nahaufnahmen mit atmosphärischem Licht.
Mit der AI-Video-Generator-Funktion lassen sich solche Szenen sehr einfach erstellen. Nutzer geben lediglich eine kurze Beschreibung ein, zum Beispiel «fruit slicing ASMR with soft lighting» oder «slow tapping on glass surface», und die KI erzeugt daraus automatisch passende Videos mit ruhigen Bewegungen und entspannender Stimmung.
So einfach erstellt man ein ASMR-Video mit VikPea
Schritt 1. VikPea herunterladen und installieren
Zuerst wird VikPea heruntergeladen und geöffnet. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich aufgebaut, sodass auch Anfänger schnell starten können.
Schritt 2. Auf «Video Generator» klicken
Im Hauptmenü wählt man die Funktion «Video Generator» aus. Dort kann beschrieben werden, welche Art von ASMR-Video erstellt werden soll.
Schritt 3. Prompt eingeben und Einstellungen auswählen
Nun wird die gewünschte Szene eingegeben, beispielsweise ein Food-ASMR- oder Tapping-Video. Zusätzlich können Videolänge, Auflösung und optionale Hintergrundmusik ausgewählt werden.
Schritt 4. Vorschau ansehen und exportieren
Nach der Generierung kann das Ergebnis direkt in der Vorschau überprüft werden. Anschliessend wird das fertige ASMR-Video exportiert und kann sofort auf TikTok, YouTube oder Instagram veröffentlicht werden.
Teil 3. Wie hebt man sich mit ASMR-Content von der Konkurrenz ab?
Da ASMR inzwischen ein stark wachsender Markt ist, reicht einfache Aufnahmequalität oft nicht mehr aus, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Erfolgreiche Creator setzen deshalb verstärkt auf eine professionelle visuelle Präsentation und eine klare Wiedererkennbarkeit ihrer Inhalte.
Besonders wichtig ist dabei die Kombination aus Sounddesign und hochwertigem Bildmaterial. Zuschauer bleiben länger bei Videos, die nicht nur gut klingen, sondern auch visuell angenehm wirken. Ruhige Farben, stabile Bewegungen und klare Details erhöhen die Watchtime und verbessern die Wirkung des Contents deutlich.
KI-Tools spielen dabei eine immer grössere Rolle, weil sie die Produktion professioneller Videos erheblich vereinfachen. Dadurch können auch kleinere Creator hochwertige Inhalte produzieren, ohne teure Kamera- oder Editing-Setups zu benötigen.
Teil 4. Verdient man mit ASMR-Videos Geld?
Ja, ASMR-Videos bieten inzwischen reale Monetarisierungsmöglichkeiten. Viele Creator verdienen Geld über YouTube-Werbung, TikTok-Creator-Programme, Sponsoring oder Mitgliedschaftsplattformen wie Patreon.
Der wichtigste Faktor für langfristigen Erfolg ist jedoch die Qualität und Regelmässigkeit der Inhalte. Hochwertige Videos wirken professioneller, werden häufiger geteilt und erzielen meist bessere Zuschauerbindung. Genau deshalb investieren immer mehr Creator in KI-gestützte Tools, die ihre Inhalte schneller und hochwertiger machen.
FAQ
Braucht man professionelle Ausrüstung für ASMR-Videos?
Nein. Viele Creator starten mit einem Smartphone und verbessern ihre Inhalte später mit KI-Tools oder besserem Audio-Equipment.
Kann man mit ASMR wirklich Geld verdienen?
Ja. Besonders auf YouTube und TikTok können erfolgreiche ASMR-Kanäle durch Werbung, Sponsoring und Community-Mitgliedschaften Einnahmen erzielen.
Ist AI Video Generation kostenlos?
Die Erstellung von KI-Videos benötigt sehr leistungsstarke Modelle und hohe Rechenkapazitäten. Deshalb gibt es auf dem Markt kaum wirklich kostenlose AI-Video-Generatoren.
HitPaw VikPea bietet jedoch vergleichsweise günstige Preise. Bereits ab 9,9 € erhält man 200 Credits für die AI-Video-Generierung. Damit gehört VikPea zu den preiswertesten Lösungen für hochwertige KI-Videos.
Fazit
ASMR-Videos gehören weiterhin zu den spannendsten Trends im Social-Media-Bereich und bieten enormes Potenzial für Reichweite und Monetarisierung. Wer langfristig erfolgreich sein möchte, braucht heute jedoch nicht nur kreative Ideen, sondern auch eine hochwertige visuelle Umsetzung.
Mit HitPaw VikPea wird die Erstellung professioneller ASMR-Inhalte deutlich einfacher. Die Kombination aus AI-Video-Generator und intelligenter Videoverbesserung ermöglicht es selbst Einsteigern, schnell hochwertige Videos zu produzieren. Gerade für Creator, die effizient wachsen und modernen Content erstellen möchten, kann KI-gestützte Videoproduktion ein grosser Vorteil sein.
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