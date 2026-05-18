Virale ASMR Videos mit HitPaw VikPea erstellen – So einfach geht’s mit KI

1.1 Die richtigen ASMR-Trigger auswählen

Der wichtigste Bestandteil eines ASMR-Videos sind die sogenannten Trigger. Dabei handelt es sich um Geräusche oder Bewegungen, die beim Zuschauer Entspannung oder ein angenehmes Kribbeln auslösen können. Je klarer und ruhiger diese Trigger präsentiert werden, desto angenehmer wirkt das Video.

Besonders beliebt sind:

Flüstern und sanfte Stimmen

Tapping- und Klopfgeräusche

Schneide- oder Food-ASMR

Langsame Handbewegungen

Nahaufnahmen von Texturen und Objekten

1.2 Auf eine ruhige Atmosphäre achten

ASMR lebt stark von Stimmung und Atmosphäre. Hintergrundgeräusche oder hektische Bewegungen können die Wirkung schnell zerstören. Deshalb werden viele ASMR-Videos in ruhigen Räumen mit weichem Licht aufgenommen.

Auch langsame Kamerabewegungen und gleichmässige Abläufe sind wichtig, damit das Video beruhigend wirkt und Zuschauer länger zusehen.

1.3 Gute Bildqualität nicht unterschätzen

Viele erfolgreiche ASMR-Videos wirken zwar simpel, setzen aber dennoch auf hochwertige Bildqualität. Unscharfe Aufnahmen, Bildrauschen oder schlechte Beleuchtung können die immersive Wirkung deutlich reduzieren.

Besonders bei Nahaufnahmen – etwa von Händen, Glasoberflächen oder Lebensmitteln – achten Zuschauer stark auf Details. Deshalb setzen immer mehr Creator auf KI-gestützte Videoverbesserung, um ihre Inhalte professioneller wirken zu lassen.

1.4 Auch Anfänger können leicht starten

Für den Einstieg reicht oft bereits ein Smartphone aus. Wichtig sind vor allem eine stabile Aufnahme, gute Lichtverhältnisse und ein klarer Fokus auf entspannende Bewegungen und Sounds.

Mit zusätzlichen KI-Tools lassen sich einfache Aufnahmen später deutlich verbessern, sodass auch Anfänger ohne grosse Erfahrung schnell hochwertigen ASMR-Content produzieren können.

Teil 2. ASMR Videos mit HitPaw VikPea erstellen und verbessern

KI Video Enhancer eignet sich besonders gut für die Erstellung moderner ASMR-Videos, da die Software KI-Video-Generierung mit einfacher Bedienung kombiniert. Neben der AI-Video-Erstellung kann VikPea ausserdem bestehende Videos verbessern und die Bildqualität automatisch optimieren.

Gerade im ASMR-Bereich ist das besonders interessant, weil aktuell viele virale Videos mit AI-generierten Szenen arbeiten. Statt komplizierte Aufnahmen selbst zu filmen, können Creator heute entspannende ASMR-Clips direkt per Texteingabe generieren lassen. Beliebte Inhalte sind beispielsweise Food-ASMR, Tapping-Videos, Glasgeräusche oder ruhige Nahaufnahmen mit atmosphärischem Licht.

Mit der AI-Video-Generator-Funktion lassen sich solche Szenen sehr einfach erstellen. Nutzer geben lediglich eine kurze Beschreibung ein, zum Beispiel «fruit slicing ASMR with soft lighting» oder «slow tapping on glass surface», und die KI erzeugt daraus automatisch passende Videos mit ruhigen Bewegungen und entspannender Stimmung.