Wie Humanizer‑Tools die Kommunikation verbessern, ohne den KI‑Vorteil zu verlieren

Künstliche Intelligenz: Hilfsmittel für Texter und Autoren

KI kommt mit einigen Vorteilen daher, die bei der Erstellung von textlichen Inhalten sehr hilfreich sind. Der Druck auf Autoren und Texter hat in den letzten Jahren um einiges zugelegt. Konkurrenzfähige Unternehmen müssen stetig Marketing betreiben und auf den ersten Seiten der Suchmaschinen landen. Dafür bedarf es hochwertiger und vor allem regelmässiger Inhalte in Form von Blogs, Newslettern und anderen Beiträgen.

KI-Tools sind schnelle und kostengünstige Hilfsmittel geworden, um die hohe Nachfrage an Inhalten zu stillen. Sie führen Recherchen durch, stellen einen Rohtext zusammen und unterstützen bei der generellen Ideenfindung. Die vielschichtigen Informationen, die KI anzapft, sorgen schnell für neue Ansätze und Schreibblockaden treten weniger häufig auf.

Die Kehrseite von KI muss jedoch auch beachtet werden. Wer seine Internetpräsenz nur auf automatisch erstellten Inhalte aufbaut, kann ins Fettnäpfchen treten. Lesern und KI-Detektoren fallen schnell Wortwiederholungen, Monotonie und gleiche Redewendungen auf. Dafür sind neue Tools geschaffen worden. Mit einem KI-Humanizer erhalten starr und mechanisch klingende Texte einen menschlichen Zug, der für mehr Vertrauen sorgt.

Humanizer-Tools sind ebenfalls Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Sie sind darauf ausgelegt, Texte von anderen KI-Anwendungen umzuschreiben. Oft klingen KI erstellte Texte monoton und maschinell. Genau das sollen diese Tools ändern. Humanizer kommt aus dem Englischen und bedeutet vermenschlichen. Menschliche Autoren haben einen kreativen und abwechslungsreichen Schreibstil, den diese Werkzeuge gezielt nachahmen.

Dafür wird der entsprechende Text in die Anwendung kopiert. Er wird dann vom Algorithmus analysiert und auf starre Muster oder sich wiederholende Redewendungen untersucht. Werden entsprechende Schwachstellen erkannt, bietet das Tool Alternativvarianten an, um den Text menschlicher zu gestalten. Damit werden die Beiträge für Menschen interessanter und angenehmer zu lesen.

Humanizer-Tools achten im Speziellen auf Satzlänge, Wortwahl, Wiederholungen und starre sprachliche Muster. Die veränderten Texte zeigen dann Sätze unterschiedlicher Längen, wie es bei einem menschlichen Autor typisch ist. Die Formulierungen klingen oft lockerer. Wortwiederholungen werden durch Synonyme ausgetauscht und es werden fliessende Übergänge geschaffen.

Mitunter kann auch der gesamte Rhythmus eines Textes geändert werden. Ein trockener Schreibstil verwandelt sich in einen interessanten Text mit sprachlichen Überraschungen. Dabei wird jedoch darauf geachtet, dass die inhaltlichen Zusammenhänge und die Aussage des Beitrages erhalten bleiben.

Mit der steigenden Informationsflut hat die Aufmerksamkeitsspanne in den letzten Jahren abgenommen. Während Anfang der 2000er eine Spanne von 2,5 bis 3 Minuten Durchschnitt war, sieht es heute ganz anders aus. Viele Nutzer können sich lediglich rund 50 Sekunden konzentrieren, dann verlieren sie das Interesse am Beitrag.

Diese Tatsache hat einen grossen Einfluss auf die Art und Weise, wie digitale Inhalte und Texte wahrgenommen werden. Sie müssen schon in den ersten Sekunden den Leser neugierig machen und mit einem ansprechenden Schreibstil überzeugen. Erst dann wird weiter geklickt und der Rest gelesen.

Humanizer-Tools sollen genau das mit maschinell erstellten Texten schaffen. Die Lesbarkeit soll erhöht werden. Der Schreibstil kann innerhalb weniger Klicks an verschiedene Zielgruppen angepasst werden. Dabei müssen Autoren nicht auf die Vorteile von KI-Anwendungen verzichten.

Sie können immer noch komplette Texte erstellen lassen oder Rohformen mit KI erzeugen. Durch Humanizer-Anwendungen wird die menschliche Seite in die Texte gebracht. Was fehlt, ist die Edition durch einen menschlichen Autor. Dieser nimmt letzte Veränderungen vor oder versieht die Texte mit sprachlichen Besonderheiten.

AI-Act der EU fordert die Markierung KI-erstellter Inhalte

Seit August dieses Jahres müssen künstlich erzeugte Inhalte im Netz und auf anderen Medien angezeigt werden. Das wird einen starken Einfluss auf die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen von Konsumenten haben. Der AI-Act der EU ist weltweit das erste Gesetz, das sich mit der Regelung künstlich erzeugter Inhalte befasst. Das Gesetz ist in der EU gültig und muss von den Teilnehmern der Mitgliedstaaten befolgt werden.

Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf dem generellen Einsatz von KI-Anwendungen. Es müssen jedoch auch Texte, Beiträge, Bilder oder Videomaterial gekennzeichnet werden, die mithilfe von KI erzeugt wurden. Mit Humanizer-Tools können KI-Texte entsprechend modifiziert werden. Werden diese am Schluss von einem Mensch zusätzlich angepasst und editiert, muss in den meisten Fällen der Einsatz von diesen Hilfsmitteln, den Humanizer-Tools, nicht angezeigt werden.

Natürlich hat die Art des Beitrags einen Einfluss auf die Anzeigepflicht. Private Beiträge auf Social-Media fallen nicht unter den AI-Act. Doch Beiträge von Unternehmen, Medien oder der Politik müssen entsprechend gekennzeichnet werden.

Humanizer-Tools sind jedoch kein Allheilmittel für maschinell erzeugte Texte. Während die KI-Anwendungen immer raffinierter werden, ziehen auch die Analyse-Tools mit. Moderne KI-Detektoren sind darauf ausgerichtet, KI-Inhalte aufzuspüren. Sie erkennen die typischen Muster und die vorhersehbare Wortwahl von KI-erzeugten Inhalten. Werden sie mit Humanizer-Tools verändert, erkennen Detektoren nicht immer die KI-Inhalte als solche.