Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 im PCtipp-Test

Zielgruppe

Der Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 ist ein moderner, kabelloser Mähroboter, der für Rasenflächen von bis zu 1000 Quadratmetern entwickelt wurde. Zielgruppe sind damit Eigenheimbesitzer, die eine vollautomatische Rasenpflege suchen, eben ohne den Parcours meist mühsam abzustecken. Angesiedelt vom Hersteller ist der «Cutter» für draussen im mittleren bis höheren Segment. Mit einem Strassenpreis von knapp 900 Franken und in Anbetracht der Möglichkeiten, die das Mova-Modell bietet, machen den LiDAX 1000 Ultra zu deiner sehr preiswerten Investition. Aber der Reihe nach.



Vorab: Das Gerät verzichtet auf die Verlegung von Begrenzungsdrähten oder das Aufstellen von RTK-Antennen im Garten. Der Lieferumfang ist dabei auf «so etwas» wie einen direkten Start ausgelegt. Neben dem Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000, selbst befinden sich die kompakte Ladestation, das Netzteil mit ca. 6 Meter langem Stromkabel, Erdschrauben zur Fixierung der Station sowie ein Set aus Ersatzklingen im Karton. Eine Kurzanleitung führt Schritt für Schritt durch die App-Einrichtung. Mova gewährt auf den Roboter eine solide Herstellergarantie von drei Jahren.