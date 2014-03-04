4K-Fernseher im Test: der Samsung UE55F9080ST

Die vier HDMI-Anschlüsse und restlichen Schnittstellen integriert Samsung in eine externe Anschlussbox. Eine clevere Überlegung des koreanischen TV-Giganten. Ein gewichtiger Grund dafür ist der anstehende Wechsel auf HDMI 2.0. Der seit 2009 gültige HDMI-1.4-Standard schafft die hohe Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten nämlich nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Für Filme in dieser Auflösung reicht das. Spiele und TV-Ausstrahlungen benötigen aber mindestens 50 beziehungsweise 60 Bilder pro Sekunde. Wann der neue Standard kommt, steht wohl immer noch in den Sternen. Sollte es dann aber soweit sein, werden Sie bei diesem TV nur die Anschlussbox austauschen müssen, um das Hardware-Upgrade auf HDMI 2.0 vorzunehmen.

Vorsicht beim Aufstellen

Zum Aufstellen des TVs sollten Sie einen Kumpel anrufen. Ist der Fernseher einmal vorsichtig aus der Verpackung gezogen, legen Sie ihn am besten vorsichtig mit der Bildfläche auf eine gepolsterte Decke und montieren den Standfuss.

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Distanz und Formate