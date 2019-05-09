Accident Tool: Europäisches Unfallprotokoll als App für iPhones

Das Europäische Unfallprotokoll ist nun als App verfügbar (iOS). Die kostenlose App namens «Accident Tool» ist momentan lediglich für iOS verfügbar (iPhone, iPad). Man kann via Bluetooth Daten austauschen und Unfallfotos direkt in der App hochladen.

Entwickelt wurde sie von der Schweizer Firma WEBish GmbH aus Therwil.

Erste Schritte: