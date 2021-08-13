Aktiia-24/7-Blutdruckmessgerät im Alltagstest

Der Hersteller verspricht eine Akkulebensdauer von bis zu neun Tagen. Währenddessen misst Aktiia praktisch stündlich im Hintergrund. In unserem Alltagstest kam das mit den 9 Tagen knapp hin. Nach sieben Tagen ist der Akkustand bei 30 Prozent. Dass es also erst nach über einer Woche mal aufs Ladegerät muss, gefällt.

Verfügbarkeit und Preise

Verfügbarkeit

Das Aktiia-Armband ist ab sofort in der Schweiz, in Deutschland und Österreich sowie in Frankreich und Irland erhältlich. Hierzulande kann man es zwar via Hersteller vorbestellen, es wird aber laut Webseite erst im Oktober 2021 ausgeliefert.

Preise

Im Hersteller-Shop kostet das 24-Stunden-Blutdruckarmband derzeit rund Fr. 200.- (Stand: 12.08.21). Zum Preis ist folgendes zu sagen: Aktiia-Nutzerinnen und -nutzer kaufen für das genannte Geld die Ausrüstung (Armband + Manschette) und haben während der Produktlebensdauer kostenlosen Zugriff auf ihre Daten, den aktuellen Funktionsumfang wie 24-Stunden-Durchschnitt, prozentuale Reichweite, wöchentlicher bzw. monatlicher zusammenfassenden PDF-Bericht.

Doch nun hat Aktiia seine Preisstrategie nach dem Launch verändert. Man arbeitet an einem Abo-Modell mit Premium-Features.

Neues Abo-Modell: Premium-Features

Aktiia ist derzeit dabei, einen neuen Premium-Service zu entwickeln. Dieser bietet laut Hersteller erweiterte Analysen, tiefere Einblicke in die Herz-Kreislauf-Gesundheit sowie personalisierte Tipps zur Verbesserung der Herzgesundheit. Für diesen Premium-Service wird zukünftig monatlich eine Gebühr erhoben. Der Premium-Dienst ist freiwillig, das heisst, man muss sich anmelden und es wird kein Geld automatisch abgebucht.

Hinweis: Momentan sind weder die monatlichen Kosten bekannt, noch kann man die Premium-Services bereits buchen (Stand: 12.08.21).

Auf Nachfrage wurde PCtipp versichert, dass sich für Kunden, die das Armband (und die Manschette) kaufen, nach Ablauf eines Jahres im Prinzip nichts ändert. Alles, was das Gerät jetzt kann und aufzeichnet, werde auch so bleiben. Kundinnen behalten alle historischen Daten/Messwerte plus den aktuellen Funktionsumfang. Ob das dann auch so kommt, bleibt abzuwarten.

Ob Fr. 200.- für Armband und Manschette plus aktuellen Funktionsumfang völlig OK oder zu teuer sind, muss jede/r für sich entscheiden. Für mich persönlich wäre das Armband mit Fr. 200.- zu teuer, da dem Gerät die smarten Funktionen fehlen. Zudem gibt es für rund 100 Franken mehr beispielsweise eine Gesundheitsuhr samt smarter Features, die Withings-Scan Watch (unser Test). Die Macher dieser Hybriduhr setzen ganz auf gesundheitsbewusste Nutzerinnen und Nutzer; Sauerstoffsättigung im Blut-Messung (SpO2), Herzfrequenzmessung (bpm) und Elektrokardiogramm-Aufzeichnung (EKG) stehen im Fokus. Allerdings misst diese nicht den Blutdruck.

Hingegen die gerade vorgestellte Galaxy Watch 4 von Samsung schon. Ausserdem misst das Samsung-Wearable den Herzschlag sowie Blutsauerstoffgehalt (und nebenbei bemerkt: ganz neu den BMI). Die smarte Watch soll ab 27. August ab Fr. 269.- erhältlich sein. PCtipp kann das Wearable hoffentlich bald testen.

Fazit

Die Idee, dass man nicht mehr wöchentlich eine Blutdruck-Manschette umschnallen und während der Messung stillsitzen muss, gefällt. Wer bisher darauf gesetzt hat, für den ist dieser Ansatz mit Armband, das man tatsächlich kaum wahrnimmt während des Tragens, sehr interessant. Während man früher ca. einmal pro Woche die Manschette benötigte, geht hiermit (fast) alles von selbst. 100 Mal pro Woche misst das Armband Ihre Blutdruckwerte, was auch eine Überwachung während der Schlafphase ermöglicht.

Wer die Werte bisher physisch notierte oder in eine Excel-Tabelle tippte: Die aufgezeichneten Werte findet man in der Aktiia-App. Wer möchte, kann diese Daten als PDF-Datei exportieren und mit der Ärztin oder dem Arzt anschauen. Alles in allem ein sehr interessanter Ansatz. Auch ist das Design schlicht und das Armband trägt sich sehr angenehm. Der Preis ist mit rund Fr. 200.- für mich eher hoch, da das Armband keine sonstigen (smarten) Funktionen bietet.

Wer erweiterte Analysen und personalisierte Tipps möchte, muss künftig den Premium-Service buchen, der allerdings erstens noch in Arbeit ist und zweitens konnte uns der Hersteller noch keinen genauen Preis pro Monat nennen (siehe auch: Preise: «Neues Abo-Modell» auf der vorherigen Seite).

Dennoch: Wer keinerlei Chichi wie Uhr oder smarte Benachrichtigungen braucht und kein knappes Budget hat, dem sei das Aktiia-Armband empfohlen. Wer Fitnessbändern oder gar Smartwatches nicht abgeneigt ist, sollte sich überlegen, ob eine smarte Gesundheitswatch oder z.B. die Galaxy Watch 4 mit Blutdruckmess-Funktion nicht besser passt.