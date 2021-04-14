Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
14. Apr 2021
Lesedauer 3 Min.

Tier-App

App-Test: RelaxoPet Distance-Control

Das Tiefenentspannungs-Modul für Haustiere hat nun eine App erhalten. Lohnt es sich, sie zu installieren? PCtipp hat sie ausprobiert.

Die RelaxoPet-Control-App

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

RelaxoPet Pro für Hunde ist ein All-in-one-Tiefenentspannungsmodul für des Menschen besten Freund. Seit Ende März 2021 ist nun auch eine App für das Pro-Modell (später auch Easy) verfügbar (Android und iOS). Damit kann man erst einmal die optimale Lautstärke-Einstellung für den Tierentspannungs-Trainer finden. Es handelt sich bei der App um eine erste Version, die im Laufe der Zeit noch erweitert wird. 

Hinweis: In der App kann man zwischen Hund, Katze, Vogel oder Pferd auswählen. Ein Internetzugang ist nicht erforderlich, aber man muss die Nutzung des Mikrofons erlauben.

Wenn die Lautstärkenmessung klappt, bewegt sich ein blauer Balken von unten nach oben

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Erste Schritte

  1. Laden Sie die App herunter (links siehe oben).
  2. Sie werden via Pop-up-Fenster gefragt, ob Sie zulassen möchten, dass die App Audioaufnahmen macht (Zugriff aufs Handy-Mikrofon). Bestätigen Sie mit Zulassen.
  3. Tippen Sie nun auf Erledigt!
  4. Wählen Sie Jetzt einrichten.
  5. Tippen Sie auf das Symbol Ihres Haustieres (Hund, Katze, Vogel oder Pferd). Tippen Sie auf Weiter.
  6. Beim Ausprobieren stehen zwar RelaxoPet EASY und RelaxoPet PRO zur Auswahl, doch nur das Pro-Modell ist auswählbar. Wählen Sie dieses (die Autorin besitzt ein solches Gerät). Erneut auf Weiter.

    Hinweis: Falls hier kein Button Weiter erscheint: App deinstallieren und neu installieren kann helfen.

  7. Folgen Sie den Anweisungen der App.
  8. Falls das Gerät bei Ihnen auch immer als zu leise erkannt ist, bewegen Sie das Handy näher an das Tiefenentspannungsmodul heran.

Hinweis: laut App ist bei Positonswechsel eine erneute Messung erforderlich.

Holpriger Start

Beim ersten Installieren der Android-App war bei Dein Haustier Schluss. Der Button Weiter erschien nicht. Die App musste deinstalliert und neu installiert werden. Das Hauptproblem trat aber später beim Erkennen der Lautstärke auf. Bei zwei Metern Entfernung (wird verlangt) fand die App immer, die Lautstärke sei zu leise. Selbst bei maximaler Lautstärke, als die Redaktorin sich bereits die Ohren zuhielt, pendelte der Lautstärkenregler im unteren Bereich von optimal und fand noch immer, das Gerät sei zu leise eingestellt....

Ärgerlich fand ich auch, dass Anfang Woche ein Feedback an die im Play Store hinterlegte E-Mail-Adresse der Entwickler ins leere Verlief; eine E-Mail war nicht zustellbar. Das sollte nun aber behoben sein.

PCtipp meint

Auch wenn das Mikrofon meines Outdoor-Handys besser eingepackt ist als bei anderen Smartphones: Damit es geklappt hat, musste ich das Handy eine Daumenbreit weit weg legen. Die Entwickler empfehlen aber eine Distanz von zwei Metern. Da gibt es sicher noch Potenzial nach oben, was die Erkennungs-Empfindlichkeit der Lautstärke angeht.

Was der Autorin bei der App fehlt: Nützlich wäre es, wenn man langfristig das Gerät von ausserhalb steuern könnte, also nicht nur die Lautstärke, sondern z.B. den RelaxoPet Pro ein-/ausstellen, wenn man unterwegs ist und das Haustier allein zuhause.

PCtipp empfiehlt: Wer neugierig ist, kann die App gerne ausprobieren, aber man sollte noch nicht zu viel erwarten. Alle anderen sollten noch etwas warten, bis die Entwickler genügend Feedback erhalten haben und entsprechende Änderungen/Weiterentwicklungen vorgenommen haben.

Unseren ausführlichen Alltagstest des Tierentspannungstrainers RelaxoPet Pro Dog finden Sie hier.

Inhalt

Kommentare

Apps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare