App-Test: RelaxoPet Distance-Control

Erste Schritte

Laden Sie die App herunter (links siehe oben). Sie werden via Pop-up-Fenster gefragt, ob Sie zulassen möchten, dass die App Audioaufnahmen macht (Zugriff aufs Handy-Mikrofon). Bestätigen Sie mit Zulassen. Tippen Sie nun auf Erledigt! Wählen Sie Jetzt einrichten. Tippen Sie auf das Symbol Ihres Haustieres (Hund, Katze, Vogel oder Pferd). Tippen Sie auf Weiter. Beim Ausprobieren stehen zwar RelaxoPet EASY und RelaxoPet PRO zur Auswahl, doch nur das Pro-Modell ist auswählbar. Wählen Sie dieses (die Autorin besitzt ein solches Gerät). Erneut auf Weiter. Hinweis: Falls hier kein Button Weiter erscheint: App deinstallieren und neu installieren kann helfen. Folgen Sie den Anweisungen der App. Falls das Gerät bei Ihnen auch immer als zu leise erkannt ist, bewegen Sie das Handy näher an das Tiefenentspannungsmodul heran.

Holpriger Start

laut App ist bei Positonswechsel eine erneute Messung erforderlich.

Beim ersten Installieren der Android-App war bei Dein Haustier Schluss. Der Button Weiter erschien nicht. Die App musste deinstalliert und neu installiert werden. Das Hauptproblem trat aber später beim Erkennen der Lautstärke auf. Bei zwei Metern Entfernung (wird verlangt) fand die App immer, die Lautstärke sei zu leise. Selbst bei maximaler Lautstärke, als die Redaktorin sich bereits die Ohren zuhielt, pendelte der Lautstärkenregler im unteren Bereich von optimal und fand noch immer, das Gerät sei zu leise eingestellt....

Ärgerlich fand ich auch, dass Anfang Woche ein Feedback an die im Play Store hinterlegte E-Mail-Adresse der Entwickler ins leere Verlief; eine E-Mail war nicht zustellbar. Das sollte nun aber behoben sein.

PCtipp meint

Auch wenn das Mikrofon meines Outdoor-Handys besser eingepackt ist als bei anderen Smartphones: Damit es geklappt hat, musste ich das Handy eine Daumenbreit weit weg legen. Die Entwickler empfehlen aber eine Distanz von zwei Metern. Da gibt es sicher noch Potenzial nach oben, was die Erkennungs-Empfindlichkeit der Lautstärke angeht.

Was der Autorin bei der App fehlt: Nützlich wäre es, wenn man langfristig das Gerät von ausserhalb steuern könnte, also nicht nur die Lautstärke, sondern z.B. den RelaxoPet Pro ein-/ausstellen, wenn man unterwegs ist und das Haustier allein zuhause.

PCtipp empfiehlt: Wer neugierig ist, kann die App gerne ausprobieren, aber man sollte noch nicht zu viel erwarten. Alle anderen sollten noch etwas warten, bis die Entwickler genügend Feedback erhalten haben und entsprechende Änderungen/Weiterentwicklungen vorgenommen haben.

Unseren ausführlichen Alltagstest des Tierentspannungstrainers RelaxoPet Pro Dog finden Sie hier.