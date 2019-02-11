App-Test: ReSound Smart 3D für Hörgeräte

Ein PCtipp-Leser machte uns darauf aufmerksam, dass er mit der Zeit gehe und sein Hörgerät über sein Smartphone steuere. Das wollten wir ausprobieren.

Eine Option, Hörgeräte via Smartphone zu steuern, ist die App ReSound Smart 3D (Android, iOS). Dazu haben wir ReSound-Hörgeräte (LiNX Quattro) des dänischen Herstellers GN verwendet, die uns von der Firma Amplifon zur Verfügung gestellt wurden. Es gibt natürlich auch andere Hörlösungshersteller wie Phonak (Remote) oder Widex (EVOKE), die jeweils ihre eigenen Apps anbieten.

Da wir normal hörend sind, rauschten die ReSound-Hörgeräte leicht. Das ist aber üblicherweise nicht der Fall, weil das Hörgerät an Ihr Gehör angepasst wird.

Die Nutzung der ReSound-Smart-3D-App klappt mit iPhones laut Amplifon bestens. Wir konnten die ReSound-LiNX-Quattro-Hörgeräte aber auch mit einem Android-Smartphone (Android 8.0.0) verbinden und bedienen. Allerdings war die Verbindung damit etwas fragil.

Hinweis: Mit dem iPhone können Sie auch telefonieren und streamen. Mit einem Android-Handy klappt dies momentan leider nicht.

Unser Kurztest

Den Kurztest haben wir mit einem iPhone (iOS 12.1.2) durchgeführt. Nach der App-Installation stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu. Beim iPhone sehen Sie dann eine Anleitung, wie Sie Ihre Hörsysteme koppeln – befolgen Sie diese. In der Regel wird die App zuvor in einem Fachgeschäft wie Amplifon erklärt, wenn Sie Ihr Hörgerät auswählen und es individuell angepasst wird.

Zuerst müssen Sie am Smartphone Bluetooth aktivieren. Stellen Sie dann Ihre Hörgeräte ein. Am Anfang dauert es einen Moment, bis die App die Geräte erkennt. Erst prüfen Sie den Status (siehe Screenshot). Hier sehen Sie pro Gerät, ob eine Verbindung hergestellt wurde. Ist die Verbindung noch nicht erfolgt, zeigt dies eine rote Linie mit einem Ausrufezeichen an.